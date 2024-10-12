Ударная волна отбросила четырех людей во время взрыва АЗС в столице Чечни. Видео

12 октября 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

На место ЧП в Грозном уже прибыли пожарные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС В результате взрыва АЗС в Грозном (столица Чечни) на проспекте Мохаммеда Али пострадали четыре человека. Информацию передают telegram-каналы. «Пострадали как минимум четыре человека. Двое из них — мама с ребенком, в них попал баллон, который отбросило ударной волной», — говорится в telegram-канале Mash. «Известия» передают, что пострадавших нет. Обновлено в 15:53 по мск: появились сообщения о ликвидации пожара. Информация передают корреспонденты «Известий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате взрыва АЗС в Грозном (столица Чечни) на проспекте Мохаммеда Али пострадали четыре человека. Информацию передают telegram-каналы. «Пострадали как минимум четыре человека. Двое из них — мама с ребенком, в них попал баллон, который отбросило ударной волной», — говорится в telegram-канале Mash. «Известия» передают, что пострадавших нет. Обновлено в 15:53 по мск: появились сообщения о ликвидации пожара. Информация передают корреспонденты «Известий».