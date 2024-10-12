На место ЧП в Грозном уже прибыли пожарные
новость из сюжетаВ столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС
В результате взрыва АЗС в Грозном (столица Чечни) на проспекте Мохаммеда Али пострадали четыре человека. Информацию передают telegram-каналы.
«Пострадали как минимум четыре человека. Двое из них — мама с ребенком, в них попал баллон, который отбросило ударной волной», — говорится в telegram-канале Mash. «Известия» передают, что пострадавших нет.
Обновлено в 15:53 по мск: появились сообщения о ликвидации пожара. Информация передают корреспонденты «Известий».
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