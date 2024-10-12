Ударная волна отбросила четырех людей во время взрыва АЗС в столице Чечни. Видео

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Пожарные учения на ЮУрГУ. Челябинск, мчс, пожар, спасатели, пожарные
На место ЧП в Грозном уже прибыли пожарные Фото:
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В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС

В результате взрыва АЗС в Грозном (столица Чечни) на проспекте Мохаммеда Али пострадали четыре человека. Информацию передают telegram-каналы.

«Пострадали как минимум четыре человека. Двое из них — мама с ребенком, в них попал баллон, который отбросило ударной волной», — говорится в telegram-канале Mash. «Известия» передают, что пострадавших нет.

Обновлено в 15:53 по мск: появились сообщения о ликвидации пожара. Информация передают корреспонденты «Известий».

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В результате взрыва АЗС в Грозном (столица Чечни) на проспекте Мохаммеда Али пострадали четыре человека. Информацию передают telegram-каналы. «Пострадали как минимум четыре человека. Двое из них — мама с ребенком, в них попал баллон, который отбросило ударной волной», — говорится в telegram-канале Mash. «Известия» передают, что пострадавших нет. Обновлено в 15:53 по мск: появились сообщения о ликвидации пожара. Информация передают корреспонденты «Известий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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