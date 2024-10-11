11 октября 2024

В пермском кафе раскупили все стикеры в поддержку кота Крошика

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Пермяки помогают коту похудеть
Пермяки помогают коту похудеть Фото:

В Перми посетители котокафе «Котовский» скупили все стикеры, чтобы поддержать знаменитого кота Крошика, который худеет с 17 килограммов. Об этом сообщила реабилитолог центра «DogMas» Екатерина Бедакова.

«Стикеры в поддержку худеющего кота Крошика в котокафе „Котовский“ раскупили за сутки. Новая партия наклеек прибудет в кафе во вторник, 15 октября», — передает perm.aif.ru слова Бедаковой.

Пермский толстый кот Крошик приобрел мировую славу. О нем писали индийское Hindustan Times, британский Daily Mail, New York Post, The Sun, немецкий таблоид Bild и другие издания.

Ранее Крошика обнаружили волонтеры в подвале одной из больниц. Вес животного составлял более 17 килограммов. Выяснилось, что его откормили сотрудники медучреждения. Пермяки отвезли кота в клинику, где он проходит реабилитацию и худеет. Животному уже удалось скинуть более двух килограммов.

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В Перми посетители котокафе «Котовский» скупили все стикеры, чтобы поддержать знаменитого кота Крошика, который худеет с 17 килограммов. Об этом сообщила реабилитолог центра «DogMas» Екатерина Бедакова. «Стикеры в поддержку худеющего кота Крошика в котокафе „Котовский“ раскупили за сутки. Новая партия наклеек прибудет в кафе во вторник, 15 октября», — передает perm.aif.ru слова Бедаковой. Пермский толстый кот Крошик приобрел мировую славу. О нем писали индийское Hindustan Times, британский Daily Mail, New York Post, The Sun, немецкий таблоид Bild и другие издания. Ранее Крошика обнаружили волонтеры в подвале одной из больниц. Вес животного составлял более 17 килограммов. Выяснилось, что его откормили сотрудники медучреждения. Пермяки отвезли кота в клинику, где он проходит реабилитацию и худеет. Животному уже удалось скинуть более двух килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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