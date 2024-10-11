В пермском кафе раскупили все стикеры в поддержку кота Крошика

В Перми посетители котокафе «Котовский» скупили все стикеры, чтобы поддержать знаменитого кота Крошика, который худеет с 17 килограммов. Об этом сообщила реабилитолог центра «DogMas» Екатерина Бедакова.
«Стикеры в поддержку худеющего кота Крошика в котокафе „Котовский“ раскупили за сутки. Новая партия наклеек прибудет в кафе во вторник, 15 октября», — передает perm.aif.ru слова Бедаковой.
Пермский толстый кот Крошик приобрел мировую славу. О нем писали индийское Hindustan Times, британский Daily Mail, New York Post, The Sun, немецкий таблоид Bild и другие издания.
Ранее Крошика обнаружили волонтеры в подвале одной из больниц. Вес животного составлял более 17 килограммов. Выяснилось, что его откормили сотрудники медучреждения. Пермяки отвезли кота в клинику, где он проходит реабилитацию и худеет. Животному уже удалось скинуть более двух килограммов.
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