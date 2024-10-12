Baza: двое детей и двое взрослых погибли в результате взрыва АЗС в Грозном

В результате взрыва АЗС в столице Чечни Грозно погибли двое детей и двое взролсхы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Четверо человек, предварительно, погибли в результате взрыва на заправке в Грозном», — говорится в telegram-канале «Известий». Корреспонденты ТАСС пишут, что также есть пострадавшие.
Сегодня, 12 октября, в Грозном прогремел взрыв. Известно, что загорелась АЗС. Telegram-канал Shot передает, что ранее Ростехнадзор нашел нарушения на АЗС «Лидер» Среди них — отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе, сливоналивные устройства работали небезопасно.
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