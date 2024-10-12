Владелец взорвавшейся АЗС в Грозном оказался крупным бизнесменом

Владельцем автозаправочной станции в Грозном (столица Чечни), на которой произошел взрыв, является 48-летний местный бизнесмен Салман М. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Владелец взорвавшейся в Грозном заправки — местный 48-летний бизнесмен Салман М.», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что помимо владения АЗС «Лидер», мужчина управляет тремя медицинскими компаниями и является совладельцем предприятия в сфере ЖКХ. Также он занимает пост генерального директора риэлторской конторы.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение мужчины.
Ранее в городе Грозном на проспекте Мохаммеда Али прогремел взрыв на АЗС «Лидер». Начался пожар, четыре человека погибло. Одна из цистерн АЗС была отброшена ударной волной на 300 метров и попала в двор жилого дома, повредив угол здания. Что известно о происшествии — в материале URA. RU.
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