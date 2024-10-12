Владелец взорвавшейся АЗС в Грозном оказался крупным бизнесменом

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У бизнесмена также во владении несколько медицинских компаний
У бизнесмена также во владении несколько медицинских компаний Фото:
новость из сюжета
В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС

Владельцем автозаправочной станции в Грозном (столица Чечни), на которой произошел взрыв, является 48-летний местный бизнесмен Салман М. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Владелец взорвавшейся в Грозном заправки — местный 48-летний бизнесмен Салман М.», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что помимо владения АЗС «Лидер», мужчина управляет тремя медицинскими компаниями и является совладельцем предприятия в сфере ЖКХ. Также он занимает пост генерального директора риэлторской конторы.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение мужчины.

Ранее в городе Грозном на проспекте Мохаммеда Али прогремел взрыв на АЗС «Лидер». Начался пожар, четыре человека погибло. Одна из цистерн АЗС была отброшена ударной волной на 300 метров и попала в двор жилого дома, повредив угол здания. Что известно о происшествии — в материале URA. RU.

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Владельцем автозаправочной станции в Грозном (столица Чечни), на которой произошел взрыв, является 48-летний местный бизнесмен Салман М. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Владелец взорвавшейся в Грозном заправки — местный 48-летний бизнесмен Салман М.», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что помимо владения АЗС «Лидер», мужчина управляет тремя медицинскими компаниями и является совладельцем предприятия в сфере ЖКХ. Также он занимает пост генерального директора риэлторской конторы. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение мужчины. Ранее в городе Грозном на проспекте Мохаммеда Али прогремел взрыв на АЗС «Лидер». Начался пожар, четыре человека погибло. Одна из цистерн АЗС была отброшена ударной волной на 300 метров и попала в двор жилого дома, повредив угол здания. Что известно о происшествии — в материале URA. RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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