На улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска вечером 12 октября произошла массовая авария с участием пяти легковых автомобилей. Один из пассажиров в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«На дороге столкнулись Volkswagen Polo, LADA Vesta, ВАЗ 2105, Toyota Corolla и Hyundai Sonata. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир «пятерки», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Как отметили очевидцы в социальных сетях, автомобили не смогли разъехаться.
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