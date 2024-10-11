11 октября 2024

В Ленинском районе Челябинска не смогли разъехаться пять автомобилей. Видео

ДТП с пятью легковыми машинами произошло в Ленинском районе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
Массовая авария произошла в Ленинском районе напротив рынка Фото:

На улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска вечером 12 октября произошла массовая авария с участием пяти легковых автомобилей. Один из пассажиров в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«На дороге столкнулись Volkswagen Polo, LADA Vesta, ВАЗ 2105, Toyota Corolla и Hyundai Sonata. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир «пятерки», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Как отметили очевидцы в социальных сетях, автомобили не смогли разъехаться.

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На улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска вечером 12 октября произошла массовая авария с участием пяти легковых автомобилей. Один из пассажиров в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «На дороге столкнулись Volkswagen Polo, LADA Vesta, ВАЗ 2105, Toyota Corolla и Hyundai Sonata. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир «пятерки», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Как отметили очевидцы в социальных сетях, автомобили не смогли разъехаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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