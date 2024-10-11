Происшествия ДТП В Ленинском районе Челябинска не смогли разъехаться пять автомобилей. Видео ДТП с пятью легковыми машинами произошло в Ленинском районе Челябинска 12 октября 2024 в 22:39 Размер текста - 17 + Массовая авария произошла в Ленинском районе напротив рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска вечером 12 октября произошла массовая авария с участием пяти легковых автомобилей. Один из пассажиров в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «На дороге столкнулись Volkswagen Polo, LADA Vesta, ВАЗ 2105, Toyota Corolla и Hyundai Sonata. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир «пятерки», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Как отметили очевидцы в социальных сетях, автомобили не смогли разъехаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На улице Дзержинского в Ленинском районе Челябинска вечером 12 октября произошла массовая авария с участием пяти легковых автомобилей. Один из пассажиров в результате ДТП получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «На дороге столкнулись Volkswagen Polo, LADA Vesta, ВАЗ 2105, Toyota Corolla и Hyundai Sonata. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир «пятерки», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Как отметили очевидцы в социальных сетях, автомобили не смогли разъехаться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям