Тюменец из-за замечания избил прохожего и сломал ему ребро

В Тобольске (Тюменская область) в больницу доставили 40-летнего мужчину с множественными травмами и переломом ребра. Как сообщили в областном УМВД, причиной избиения стало сделанное пострадавшим замечание в адрес прохожего.
«В полицию города Тобольска в ночное время поступило сообщение от представителя областной больницы, что к ним из 6-го микрорайона с множественными травмами и переломом ребра доставлен 40-летний мужчина. У пострадавшего произошел конфликт с ранее незнакомым ему тоболяком. Последний был задержан и пояснил, что стоял у подъезда со знакомым, ждал такси. Из подъезда вышел мужчина и сделал замечание, почему они тут ходят. На этой почве завязалась словесная перепалка», — сообщается на сайте ведомства.
В результате нападавший после словесного конфликта сел в такси и хотел уехать, но оппонент начал вытаскивать его из машины. Это и стало причиной дальнейшей потасовки. Теперь виновнику грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!