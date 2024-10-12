12 октября 2024
11 октября 2024

Тюменец из-за замечания избил прохожего и сломал ему ребро

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший задержан тюменским полицейскими
Нападавший задержан тюменским полицейскими Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в больницу доставили 40-летнего мужчину с множественными травмами и переломом ребра. Как сообщили в областном УМВД, причиной избиения стало сделанное пострадавшим замечание в адрес прохожего.

«В полицию города Тобольска в ночное время поступило сообщение от представителя областной больницы, что к ним из 6-го микрорайона с множественными травмами и переломом ребра доставлен 40-летний мужчина. У пострадавшего произошел конфликт с ранее незнакомым ему тоболяком. Последний был задержан и пояснил, что стоял у подъезда со знакомым, ждал такси. Из подъезда вышел мужчина и сделал замечание, почему они тут ходят. На этой почве завязалась словесная перепалка», — сообщается на сайте ведомства.

В результате нападавший после словесного конфликта сел в такси и хотел уехать, но оппонент начал вытаскивать его из машины. Это и стало причиной дальнейшей потасовки. Теперь виновнику грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.

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В Тобольске (Тюменская область) в больницу доставили 40-летнего мужчину с множественными травмами и переломом ребра. Как сообщили в областном УМВД, причиной избиения стало сделанное пострадавшим замечание в адрес прохожего. «В полицию города Тобольска в ночное время поступило сообщение от представителя областной больницы, что к ним из 6-го микрорайона с множественными травмами и переломом ребра доставлен 40-летний мужчина. У пострадавшего произошел конфликт с ранее незнакомым ему тоболяком. Последний был задержан и пояснил, что стоял у подъезда со знакомым, ждал такси. Из подъезда вышел мужчина и сделал замечание, почему они тут ходят. На этой почве завязалась словесная перепалка», — сообщается на сайте ведомства. В результате нападавший после словесного конфликта сел в такси и хотел уехать, но оппонент начал вытаскивать его из машины. Это и стало причиной дальнейшей потасовки. Теперь виновнику грозит до 10 лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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