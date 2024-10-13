Украинские военные предпочитают в зоне российской спецоперации использовать советские пулеметы Калашникова, вместо западного вооружения. Об этом рассказал инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.
«Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании. Наш [Калашников], как на коленке, грубо говоря, собрал — разобрал, пошел дальше стрелять», — пояснил инструктор журналистам РИА Новости. Он отметил, что зачастую западное оружие солдаты ВСУ оставляют в окопах при отступлении, однако советские пулеметы они всегда стараются забрать с собой.
Все чаще российские солдаты начали фиксировать случаи использования ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами. Именно их украинские силы применяют в Курской области против ВС РФ. Также отмечалось, что ВСУ в Судже применяли химическое оружие.
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Украинские военные предпочитают в зоне российской спецоперации использовать советские пулеметы Калашникова, вместо западного вооружения. Об этом рассказал инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон. «Эти вот натовские пулеметы, все они сложные: в разборке, в чистке, в обслуживании. Наш [Калашников], как на коленке, грубо говоря, собрал — разобрал, пошел дальше стрелять», — пояснил инструктор журналистам РИА Новости. Он отметил, что зачастую западное оружие солдаты ВСУ оставляют в окопах при отступлении, однако советские пулеметы они всегда стараются забрать с собой. Все чаще российские солдаты начали фиксировать случаи использования ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами. Именно их украинские силы применяют в Курской области против ВС РФ. Также отмечалось, что ВСУ в Судже применяли химическое оружие.