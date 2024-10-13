В Краснодарском крае обрушился психоневрологический диспансер, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , вертолет мчс, учения, сотрудники мчс, спасательные работы, пожарные, ликвидация чс
По данным МЧС, в результате обрушения перекрытия психдиспансера на Кубани погиб один человек Фото:

На Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера. Об этом сообщили в МЧС по региону. По информации ведомства, один человек погиб.

«На Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера», — уточнили в министерстве. В результате происшествия один человек погиб. В настоящий момент из здания эвакуировали 206 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера. Об этом сообщили в МЧС по региону. По информации ведомства, один человек погиб. «На Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера», — уточнили в министерстве. В результате происшествия один человек погиб. В настоящий момент из здания эвакуировали 206 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...