В Краснодарском крае обрушился психоневрологический диспансер, есть погибшие

По данным МЧС, в результате обрушения перекрытия психдиспансера на Кубани погиб один человек
На Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера. Об этом сообщили в МЧС по региону. По информации ведомства, один человек погиб.
«На Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера», — уточнили в министерстве. В результате происшествия один человек погиб. В настоящий момент из здания эвакуировали 206 человек.
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