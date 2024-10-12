Школьников и студентов ХМАО ближе познакомят с культурой Китая

В Нижневартовске (ХМАО) пройдет фестиваль китайской культуры «Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!». на нем представители Шаньдунского университета технологий и бизнеса познакомят школьников и студентов округа с одной из самых самобытных стран Азии, сообщили в правительстве округа.
«Уникальный проект „Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!“ позволит школьникам и студентам региона познакомится с одной из самых самобытных стран Азии. На протяжении трех недель участники будут улучшать навыки межкультурного взаимодействия и практиковать китайский с носителями языка», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально».
В рамках программы студенты посетят чайные дегустации, тренировки по гимнастике цигун. Они познакомятся с азами боевых искусств, а также посетят мастер-классы по каллиграфии, живописи и оригами.
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