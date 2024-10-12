12 октября 2024
11 октября 2024

Школьников и студентов ХМАО ближе познакомят с культурой Китая

Для школьников и студентов ХМАО проведут фестиваль китайской культуры
© Служба новостей «URA.RU»
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С културой Китая студентов и школьников ХМАО познакомят представители Шаньдунского университета технологий и бизнеса
С културой Китая студентов и школьников ХМАО познакомят представители Шаньдунского университета технологий и бизнеса Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пройдет фестиваль китайской культуры «Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!». на нем представители Шаньдунского университета технологий и бизнеса познакомят школьников и студентов округа с одной из самых самобытных стран Азии, сообщили в правительстве округа.

«Уникальный проект „Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!“ позволит школьникам и студентам региона познакомится с одной из самых самобытных стран Азии. На протяжении трех недель участники будут улучшать навыки межкультурного взаимодействия и практиковать китайский с носителями языка», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально».

В рамках программы студенты посетят чайные дегустации, тренировки по гимнастике цигун. Они познакомятся с азами боевых искусств, а также посетят мастер-классы по каллиграфии, живописи и оригами. 

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В Нижневартовске (ХМАО) пройдет фестиваль китайской культуры «Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!». на нем представители Шаньдунского университета технологий и бизнеса познакомят школьников и студентов округа с одной из самых самобытных стран Азии, сообщили в правительстве округа. «Уникальный проект „Nihao Zhongguo! Здравствуйте, Китай!“ позволит школьникам и студентам региона познакомится с одной из самых самобытных стран Азии. На протяжении трех недель участники будут улучшать навыки межкультурного взаимодействия и практиковать китайский с носителями языка», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально». В рамках программы студенты посетят чайные дегустации, тренировки по гимнастике цигун. Они познакомятся с азами боевых искусств, а также посетят мастер-классы по каллиграфии, живописи и оригами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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