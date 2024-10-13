Политолог заметил, что все больше стран устали от мирового господства США

Политолог Безпалько: все больше стран вступают в БРИКС, защищаясь от США

13 октября 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Все больше стран желают вступить в БРИКС, отметил Богдан Безпалько Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Все больше мировых стран начали задумываться о вступлении в БРИКС, так как ищут альтернативу американскому господству. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. По его мнению, таким образом они хотят сохранить собственную независимость. «Естественно, что в условиях падения гегемона [США], конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания», — сказал Безпалько в разговоре с РИА Новости. Так он прокомментировал обширный список стран, желающих вступить в БРИКС. По его словам, все больше мировых государств устают от мирового господства США, которые пытаются сохранить свои лидерские позиции. С началом 2024 года Россия вступила в роль председателя БРИКС, расширяя состав организации новыми участниками. К уже существующему кругу стран — России, Бразилии, Индии, Китаю и Южной Африки — добавились Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Новая встреча лидеров государств-членов БРИКС запланирована на октябрь и пройдет в Казани с 22 по 24 числа, передает 360.RU. Участие подтвердили 32 страны, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все больше мировых стран начали задумываться о вступлении в БРИКС, так как ищут альтернативу американскому господству. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. По его мнению, таким образом они хотят сохранить собственную независимость. «Естественно, что в условиях падения гегемона [США], конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания», — сказал Безпалько в разговоре с РИА Новости. Так он прокомментировал обширный список стран, желающих вступить в БРИКС. По его словам, все больше мировых государств устают от мирового господства США, которые пытаются сохранить свои лидерские позиции. С началом 2024 года Россия вступила в роль председателя БРИКС, расширяя состав организации новыми участниками. К уже существующему кругу стран — России, Бразилии, Индии, Китаю и Южной Африки — добавились Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Новая встреча лидеров государств-членов БРИКС запланирована на октябрь и пройдет в Казани с 22 по 24 числа, передает 360.RU. Участие подтвердили 32 страны, сообщает «Национальная служба новостей».