Страны БРИКС начинают восприниматься Западом как серьёзный антипод своей гегемонии в финансовой системе. Об этом сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, создание собственной системы финансовых расчётов БРИКС может пошатнуть западное доминирование.
«Глобальное доминирование со стороны Запада подходит к концу... Страны создают свою платформу для усиления своей роли в международных делах», — заявил Пушков на заседании комиссии. Трансляция ведется на телеканале «Вместе-РФ». Это заявление подчёркивает растущее международное влияние БРИКС и стремление государств к большей самостоятельности.
Заявка на вступление в БРИКС со стороны Турции как страны-члена НАТО и кандидата на вступление в Евросоюз, вызвала замешательство на Западе и указывает на потенциальное ослабление западного лидерства. Пушков утверждает, что расширение БРИКС за счёт европейских стран отражает новую страницу в развитии организации, которая воспринимается на Западе как антитеза «Большой семёрке».
В ближайшие два года на долю государств БРИКС будет приходиться более трети мирового ВВП, в то время как «Большой семёрке» останется только четверть. Предстоящий саммит глав государств БРИКС в Казани может стать переломным моментом, который изменит мировое общественное мнение и укрепит позиции БРИКС на международной арене.
Ранее Пушков уже высказывался на тему западной гегемонии. Он заявлял, что «мир под руководством США» продлился 15 лет с момента распада Советского Союза. Тогда, по его словам, Россия «была слаба», Китай не был так силен, поэтому случился «однополярный момент». Однако за это время США доставили большое количество проблем Кубе, Никарагуа, Сирии, Ливии и другим странам.
В том числе на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. Он заявил, что Европа и США утрачивают свои позиции в мировой экономике. По его словам, рост будет происходить в странах БРИКС, а также странах, желающих присоединиться к объединению, передает «Национальная служба новостей».
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