12 октября 2024
11 октября 2024

В Кургане из-за аварии на сетях жители микрорайона временно остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду отключили в микрорайоне
Воду отключили в микрорайоне Фото:

В микрорайоне Утяк города Кургана коммунальщики устраняют аварию на водопроводе, из-за которой жители остались без воды. Об этом сообщили представители «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода в микрорайоне Утяк на улице Советская, 53 без холодного водоснабжения остались мкр. Утяк полностью. Без ХВС, в том числе — ул. Садовая, 28 (детсад) и ул. Советская, 41(школа)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Сотрудники «Водного Союза» работают над устранением аварии на водопроводе. Для этого задействована спецтехника, отметили в организации.

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В микрорайоне Утяк города Кургана коммунальщики устраняют аварию на водопроводе, из-за которой жители остались без воды. Об этом сообщили представители «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода в микрорайоне Утяк на улице Советская, 53 без холодного водоснабжения остались мкр. Утяк полностью. Без ХВС, в том числе — ул. Садовая, 28 (детсад) и ул. Советская, 41(школа)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Сотрудники «Водного Союза» работают над устранением аварии на водопроводе. Для этого задействована спецтехника, отметили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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