В Кургане из-за аварии на сетях жители микрорайона временно остались без воды

В микрорайоне Утяк города Кургана коммунальщики устраняют аварию на водопроводе, из-за которой жители остались без воды. Об этом сообщили представители «Водного Союза».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода в микрорайоне Утяк на улице Советская, 53 без холодного водоснабжения остались мкр. Утяк полностью. Без ХВС, в том числе — ул. Садовая, 28 (детсад) и ул. Советская, 41(школа)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.
Сотрудники «Водного Союза» работают над устранением аварии на водопроводе. Для этого задействована спецтехника, отметили в организации.
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