Озерцов вместо поздравлений выразил соболезнования жителям Башкортостана
Глава Сибая Сергей Озерцов выразил соболезнования жителям Башкортостана по случаю Дня Республики. Об этом сообщает Baza.
«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — говорит Озерцов в видео, опубликованном в telegram-канале Baza. Новый глава Сибая вышел поздравлять жителей Республики, однако оговорился и выразил соболезнования. Озерцов лишь недавно занял свой пост после ухода бывшего мэра Азамата Юлдашбаева на СВО.
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