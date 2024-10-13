Baza: Глава Сибая соболезнует жителям Башкортостана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озерцов вместо поздравлений выразил соболезнования жителям Башкортостана
Озерцов вместо поздравлений выразил соболезнования жителям Башкортостана Фото:

Глава Сибая Сергей Озерцов выразил соболезнования жителям Башкортостана по случаю Дня Республики. Об этом сообщает Baza.

«Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — говорит Озерцов в видео, опубликованном в telegram-канале Baza. Новый глава Сибая вышел поздравлять жителей Республики, однако оговорился и выразил соболезнования. Озерцов лишь недавно занял свой пост после ухода бывшего мэра Азамата Юлдашбаева на СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Сибая Сергей Озерцов выразил соболезнования жителям Башкортостана по случаю Дня Республики. Об этом сообщает Baza. «Примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — говорит Озерцов в видео, опубликованном в telegram-канале Baza. Новый глава Сибая вышел поздравлять жителей Республики, однако оговорился и выразил соболезнования. Озерцов лишь недавно занял свой пост после ухода бывшего мэра Азамата Юлдашбаева на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...