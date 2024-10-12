Очевидцы написали заявление в полицию (фото из архива)
Вечером 12 октября в СНТ «Старатель 3» в Нижнем Тагиле мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину и произвел несколько выстрелов по людям из охотничьего ружья. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Вчера вечером в СНТ „Старатель 3“ этот человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избил женщину и стрелял в людей из охотничьего ружья… Заявление написано», — передает слова очевидца сообщество «ТТ Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается.
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