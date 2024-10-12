12 октября 2024

Пьяный свердловчанин устроил стрельбу по людям из охотничьего ружья. Видео

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Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, обрез, ружье, огнестрельное оружие, криминал, курок, стрелковое оружие
Очевидцы написали заявление в полицию (фото из архива) Фото:

Вечером 12 октября в СНТ «Старатель 3» в Нижнем Тагиле мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину и произвел несколько выстрелов по людям из охотничьего ружья. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Вчера вечером в СНТ „Старатель 3“ этот человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избил женщину и стрелял в людей из охотничьего ружья… Заявление написано», — передает слова очевидца сообщество «ТТ Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается.

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Вечером 12 октября в СНТ «Старатель 3» в Нижнем Тагиле мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил нападение на женщину и произвел несколько выстрелов по людям из охотничьего ружья. Информация об этом появилась в соцсетях. «Вчера вечером в СНТ „Старатель 3“ этот человек в состоянии сильного алкогольного опьянения избил женщину и стрелял в людей из охотничьего ружья… Заявление написано», — передает слова очевидца сообщество «ТТ Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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