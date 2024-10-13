В Санкт-Петербурге мошенники украли пенсионера, чтобы завладеть его жильем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники несколько раз приходили в палату к пенсионеру
Мошенники несколько раз приходили в палату к пенсионеру Фото:

В Санкт-Петербурге мошенники выкрали пенсионера из больницы, чтобы завладеть его квартирой. Об этом сообщает портал Конкретно.ru.

«10 сентября внуку сообщили, что деда пытаются выкрасть. Мужчина отправился в больницу и обнаружил отсутствие пенсионера в палате. Через некоторое время дед вернулся и пояснил, что его куда-то возили на машине и что-тот просили оформить по поводу квартиры», — пишет издание.

В начале сентября родственникам пенсионера сообщили, что его навещают посторонние лица. Тогда они попросили ограничить доступ неизвестных к пациенту. Однако это не помогло, и 10 сентября мошенники увезли пенсионера на переоформление квартиры. Внук пострадавшего обратился в отделение полиции 12 октября. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге мошенники выкрали пенсионера из больницы, чтобы завладеть его квартирой. Об этом сообщает портал Конкретно.ru. «10 сентября внуку сообщили, что деда пытаются выкрасть. Мужчина отправился в больницу и обнаружил отсутствие пенсионера в палате. Через некоторое время дед вернулся и пояснил, что его куда-то возили на машине и что-тот просили оформить по поводу квартиры», — пишет издание. В начале сентября родственникам пенсионера сообщили, что его навещают посторонние лица. Тогда они попросили ограничить доступ неизвестных к пациенту. Однако это не помогло, и 10 сентября мошенники увезли пенсионера на переоформление квартиры. Внук пострадавшего обратился в отделение полиции 12 октября. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...