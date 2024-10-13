В Санкт-Петербурге мошенники украли пенсионера, чтобы завладеть его жильем

В Санкт-Петербурге мошенники выкрали пенсионера из больницы, чтобы завладеть его квартирой. Об этом сообщает портал Конкретно.ru.
«10 сентября внуку сообщили, что деда пытаются выкрасть. Мужчина отправился в больницу и обнаружил отсутствие пенсионера в палате. Через некоторое время дед вернулся и пояснил, что его куда-то возили на машине и что-тот просили оформить по поводу квартиры», — пишет издание.
В начале сентября родственникам пенсионера сообщили, что его навещают посторонние лица. Тогда они попросили ограничить доступ неизвестных к пациенту. Однако это не помогло, и 10 сентября мошенники увезли пенсионера на переоформление квартиры. Внук пострадавшего обратился в отделение полиции 12 октября. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.
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