12 октября 2024

В Челябинске женщина с пистолетом зашла в автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
Челябинские пассажиры испугались попутчицы с оружием Фото:

В Челябинске женщина с пистолетом зашла в автобус на остановке Завод металлоконструкций в Ленинском районе. Неадекватное поведение пассажирки испугало очевидцев.

«Сейчас у тебя будет что-то появляться. У меня есть 10 миллиардов. Поменяй мне их на пять копеек», — заявила пассажирка и направила в сторону водителя оружие, похожее на пистолет. Видео опубликовал telegram-канал «Регион 74».

Отмечается, что пассажиры испугались и сняли женщину на видео. В полиции пообещали проверить инцидент.

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В Челябинске женщина с пистолетом зашла в автобус на остановке Завод металлоконструкций в Ленинском районе. Неадекватное поведение пассажирки испугало очевидцев. «Сейчас у тебя будет что-то появляться. У меня есть 10 миллиардов. Поменяй мне их на пять копеек», — заявила пассажирка и направила в сторону водителя оружие, похожее на пистолет. Видео опубликовал telegram-канал «Регион 74». Отмечается, что пассажиры испугались и сняли женщину на видео. В полиции пообещали проверить инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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