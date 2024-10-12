В Челябинске женщина с пистолетом зашла в автобус. Видео

13 октября 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Челябинские пассажиры испугались попутчицы с оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске женщина с пистолетом зашла в автобус на остановке Завод металлоконструкций в Ленинском районе. Неадекватное поведение пассажирки испугало очевидцев. «Сейчас у тебя будет что-то появляться. У меня есть 10 миллиардов. Поменяй мне их на пять копеек», — заявила пассажирка и направила в сторону водителя оружие, похожее на пистолет. Видео опубликовал telegram-канал «Регион 74». Отмечается, что пассажиры испугались и сняли женщину на видео. В полиции пообещали проверить инцидент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске женщина с пистолетом зашла в автобус на остановке Завод металлоконструкций в Ленинском районе. Неадекватное поведение пассажирки испугало очевидцев. «Сейчас у тебя будет что-то появляться. У меня есть 10 миллиардов. Поменяй мне их на пять копеек», — заявила пассажирка и направила в сторону водителя оружие, похожее на пистолет. Видео опубликовал telegram-канал «Регион 74». Отмечается, что пассажиры испугались и сняли женщину на видео. В полиции пообещали проверить инцидент.