Челябинские пассажиры испугались попутчицы с оружием
В Челябинске женщина с пистолетом зашла в автобус на остановке Завод металлоконструкций в Ленинском районе. Неадекватное поведение пассажирки испугало очевидцев.
«Сейчас у тебя будет что-то появляться. У меня есть 10 миллиардов. Поменяй мне их на пять копеек», — заявила пассажирка и направила в сторону водителя оружие, похожее на пистолет. Видео опубликовал telegram-канал «Регион 74».
Отмечается, что пассажиры испугались и сняли женщину на видео. В полиции пообещали проверить инцидент.
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