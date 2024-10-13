Умер известный скрипач Дулькевич, работавший с Михаилом Кругом

13 октября 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Скончался Алексей Дулькевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU В возрасте 71 года скончался известный скрипач и вокалист Алексей Дулькевич. Артист известен по совместной работе с исполнителем Михаилом Кругом. Об этом рассказали в продюсерском центре «Ночное такси», где музыкант долгое время работал. «Ушел из жизни Алексей Дулькевич», — говорится в сообщении. Там добавили, что музыкант скончался на 72-м году жизни. Скрипач работал с Михаилом Кругом, а также в составе группы «Братья Жемчужные». Дулькевич родился в 1953 году в Ленинграде, выступал в Государственном ансамбле цыган и окончил Институт культуры имени Крупской. Он дебютировал в фильме Живот трупе», снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ближайший альбом от студии «Ночное такси» будет посвящен ему, заключили в продюсерском центре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В возрасте 71 года скончался известный скрипач и вокалист Алексей Дулькевич. Артист известен по совместной работе с исполнителем Михаилом Кругом. Об этом рассказали в продюсерском центре «Ночное такси», где музыкант долгое время работал. «Ушел из жизни Алексей Дулькевич», — говорится в сообщении. Там добавили, что музыкант скончался на 72-м году жизни. Скрипач работал с Михаилом Кругом, а также в составе группы «Братья Жемчужные». Дулькевич родился в 1953 году в Ленинграде, выступал в Государственном ансамбле цыган и окончил Институт культуры имени Крупской. Он дебютировал в фильме Живот трупе», снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей». Ближайший альбом от студии «Ночное такси» будет посвящен ему, заключили в продюсерском центре.