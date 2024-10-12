12 октября 2024

В Челябинске полиция устроила погоню за пьяным водителем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
Пьяный водитель пытался оказать сопротивление челябинской полиции Фото:

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за пьяным водителем за рулем ВАЗ 21099. При задержании водитель оказывал сопротивление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.

«Подозрительный ВАЗ 21099 двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Полицейский патруль решил проверить водителя, но тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрываться. Во дворе дома 74 по улице Молодогвардейцев автомобиль был задержан», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Видео задержания опубликовал telegram-канал «Челябинск. ЧП, ДТП и топ новости». В Госавтоинспекции города заявили, что при задержании мужчина оказывал сопротивление и полиция применила силу и наручники. Водитель 1996 года рождения был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство отправили на спецстоянку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за пьяным водителем за рулем ВАЗ 21099. При задержании водитель оказывал сопротивление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска. «Подозрительный ВАЗ 21099 двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Полицейский патруль решил проверить водителя, но тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрываться. Во дворе дома 74 по улице Молодогвардейцев автомобиль был задержан», — отмечают в пресс-службе ведомства. Видео задержания опубликовал telegram-канал «Челябинск. ЧП, ДТП и топ новости». В Госавтоинспекции города заявили, что при задержании мужчина оказывал сопротивление и полиция применила силу и наручники. Водитель 1996 года рождения был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство отправили на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...