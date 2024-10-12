В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за пьяным водителем за рулем ВАЗ 21099. При задержании водитель оказывал сопротивление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.
«Подозрительный ВАЗ 21099 двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Полицейский патруль решил проверить водителя, но тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрываться. Во дворе дома 74 по улице Молодогвардейцев автомобиль был задержан», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Видео задержания опубликовал telegram-канал «Челябинск. ЧП, ДТП и топ новости». В Госавтоинспекции города заявили, что при задержании мужчина оказывал сопротивление и полиция применила силу и наручники. Водитель 1996 года рождения был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство отправили на спецстоянку.
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