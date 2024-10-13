ВСУ усилили репрессии в Курской области из-за провалов на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
ВСУ усилили репрессии в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ усилили репрессии над жителями Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — передает ТАСС. Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области украинскими военными.

Ранее ВСУ вывезли всю сельскохозяйственную технику из приграничья Курской области на Украину. Оставшуюся, которую не смогли угнать, сожгли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ усилили репрессии над жителями Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах. «ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — передает ТАСС. Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области украинскими военными. Ранее ВСУ вывезли всю сельскохозяйственную технику из приграничья Курской области на Украину. Оставшуюся, которую не смогли угнать, сожгли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...