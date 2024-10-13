ВСУ усилили репрессии в Курской области из-за провалов на фронте

ВСУ усилили репрессии в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВСУ усилили репрессии над жителями Курской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — передает ТАСС. Военные следователи зафиксировали факты убийств с особой жестокостью жителей Курской области украинскими военными.
Ранее ВСУ вывезли всю сельскохозяйственную технику из приграничья Курской области на Украину. Оставшуюся, которую не смогли угнать, сожгли.
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