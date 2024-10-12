12 октября 2024
11 октября 2024

В ХМАО кондуктор набросилась на подростка, который не заплатил за проезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондуктор высадила подростка в Нижневартовске и стала на него кричать
Кондуктор высадила подростка в Нижневартовске и стала на него кричать Фото:

В Нижневартовске кондуктор высадила подростка, который не заплатил за проезд. Уже на остановке женщина схватила ребенка за капюшон, стала дергать за него, кричать и замахиваться на ребенка, о случившемся сообщили очевидцы.

«Пишут что подросток не заплатил за проезд и начал грубить», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации приложили видео, на котором женщина держит подростка за капюшон и кричит на него. В определенный момент появляется еще один кондуктор и уводит ее от ребенка. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель автобуса высадил ребенка из-за крупной купюры. В Нижневартовске юный пассажир хотел расплатиться крупной купюрой, но ему отказали и высадили из общественного транспорта.

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В Нижневартовске кондуктор высадила подростка, который не заплатил за проезд. Уже на остановке женщина схватила ребенка за капюшон, стала дергать за него, кричать и замахиваться на ребенка, о случившемся сообщили очевидцы. «Пишут что подросток не заплатил за проезд и начал грубить», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К публикации приложили видео, на котором женщина держит подростка за капюшон и кричит на него. В определенный момент появляется еще один кондуктор и уводит ее от ребенка.  Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель автобуса высадил ребенка из-за крупной купюры. В Нижневартовске юный пассажир хотел расплатиться крупной купюрой, но ему отказали и высадили из общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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