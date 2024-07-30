В ХМАО водитель автобуса высадил ребенка из-за крупной купюры

В Нижневартовске пожаловались на водителя автобуса, который нагрубил ребенку. По словам жителей, юный пассажир хотел расплатиться крупной купюрой, но ему отказали и высадили из общественного транспорта.
«Он протянул пятитысячную купюру, на что водитель грубо ответил, что у него нет сдачи. Ребенок ответил, что у нет меньше, на что водитель открыл дверь автобуса и высадил его», — пишут в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
В публикации уточняют, что инцидент произошел в автобусе на 103 маршруте. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в администрации Нижневартовска. В мэрии пообещали дать ответ позже.
Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с водителем автобуса в Нижневартовске. Тогда местных жителей возмутило, что мужчина закрылся в салоне и совершал молитву.
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