30 июля 2024

В ХМАО водитель автобуса высадил ребенка из-за крупной купюры

© Служба новостей «URA.RU»
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У водителя автобуса произошел конфликт с юным пассажиром
У водителя автобуса произошел конфликт с юным пассажиром Фото:

В Нижневартовске пожаловались на водителя автобуса, который нагрубил ребенку. По словам жителей, юный пассажир хотел расплатиться крупной купюрой, но ему отказали и высадили из общественного транспорта.

«Он протянул пятитысячную купюру, на что водитель грубо ответил, что у него нет сдачи. Ребенок ответил, что у нет меньше, на что водитель открыл дверь автобуса и высадил его», — пишут в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В публикации уточняют, что инцидент произошел в автобусе на 103 маршруте. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в администрации Нижневартовска. В мэрии пообещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с водителем автобуса в Нижневартовске. Тогда местных жителей возмутило, что мужчина закрылся в салоне и совершал молитву.

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В Нижневартовске пожаловались на водителя автобуса, который нагрубил ребенку. По словам жителей, юный пассажир хотел расплатиться крупной купюрой, но ему отказали и высадили из общественного транспорта. «Он протянул пятитысячную купюру, на что водитель грубо ответил, что у него нет сдачи. Ребенок ответил, что у нет меньше, на что водитель открыл дверь автобуса и высадил его», — пишут в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В публикации уточняют, что инцидент произошел в автобусе на 103 маршруте. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в администрации Нижневартовска. В мэрии пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с водителем автобуса в Нижневартовске. Тогда местных жителей возмутило, что мужчина закрылся в салоне и совершал молитву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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