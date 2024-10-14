В правительстве ХМАО появился финансовый ревизор, преданный Кухаруку

Экс-замглавы Тюмени Пилипчук получил пост замгубернатора ХМАО
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Андрей Пилипчук стал новым замгубернатора ХМАО
Андрей Пилипчук стал новым замгубернатора ХМАО Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил своим заместителем Андрея Пилипчука, который будет отвечать за финансовый контроль в сфере закупок. Приказ о назначении опубликован на сайте правительства. Пилипчук был вице-мэром Тюмени, когда городом руководил Кухарук, и возглавлял городской департамент финансов и налоговой политики.

Андрей Пилипчук назначен новым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Согласно официальному документу, он будет курировать несколько ключевых направлений в регионе.

«На должность заместителя губернатора ХМАО назначен Пилипчук Андрей Владимирович», — гласит текст документа. В его ведении окажутся служба контроля ХМАО, департамент госзаказа и региональная служба по тарифам.

Это назначение подчеркивает укрепление управленческой команды региона и нацеленность на повышение эффективности работы важнейших отраслей. Новые обязанности Пилипчука включают контроль за исполнением государственных функций и регулирование тарифов, что является ключевым для экономического развития ХМАО.

Также Пилипчук займется кураторством муниципальных образований. Ранее профильного вице-губернатора, который занимался бы контролем за бюджетным процессом на территориях, в правительстве Югры не было.

До назначения в ХМАО Пилипчук работал заместителем главы Тюмени. В местном депфине он начал с позиции ведущего специалиста. К 2016 году дошел по карьерной лестнице до должности главы департамента.

Ранее URA.RU прогнозировало переход Пилипчука в югорское правительство. Инсайд подтвердился.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук назначил своим заместителем Андрея Пилипчука, который будет отвечать за финансовый контроль в сфере закупок. Приказ о назначении опубликован на сайте правительства. Пилипчук был вице-мэром Тюмени, когда городом руководил Кухарук, и возглавлял городской департамент финансов и налоговой политики. Андрей Пилипчук назначен новым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Согласно официальному документу, он будет курировать несколько ключевых направлений в регионе. «На должность заместителя губернатора ХМАО назначен Пилипчук Андрей Владимирович», — гласит текст документа. В его ведении окажутся служба контроля ХМАО, департамент госзаказа и региональная служба по тарифам. Это назначение подчеркивает укрепление управленческой команды региона и нацеленность на повышение эффективности работы важнейших отраслей. Новые обязанности Пилипчука включают контроль за исполнением государственных функций и регулирование тарифов, что является ключевым для экономического развития ХМАО. Также Пилипчук займется кураторством муниципальных образований. Ранее профильного вице-губернатора, который занимался бы контролем за бюджетным процессом на территориях, в правительстве Югры не было. До назначения в ХМАО Пилипчук работал заместителем главы Тюмени. В местном депфине он начал с позиции ведущего специалиста. К 2016 году дошел по карьерной лестнице до должности главы департамента. Ранее URA.RU прогнозировало переход Пилипчука в югорское правительство. Инсайд подтвердился.
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