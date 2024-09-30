30 сентября 2024

В ХМАО ждут приезда бывшего вице-мэра Тюмени. Инсайд

В ХМАО ждут приезда экс-главы тюменского депфина Пилипчука в начале октября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшему вице-мэру Тюмени прочат пост в югорском правительстве
Бывшему вице-мэру Тюмени прочат пост в югорском правительстве Фото:

В Ханты-Мансийске ждут приезд бывшего заместителю главы Тюмени по налогам и финансам Андрея Пилипчука. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что слухи о его назначении на место главного финансиста Югры — вице-губернатора Веры Дюдиной — оказались преждевременными, но чиновник в любом случае займет место в новом составе окружного правительства.

«Пилипчук на этой неделе должен прибыть в Югру, и тогда станут известны подробности о его дальнейшей карьере. Однако слухи о том, что он сменит Дюдину, преувеличены», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о карьерных перспективах ушедших в отставку двух бывших вице-мэрах Тюмени — Андрея Пилипчука и Владимира Кильтау. Пилипчуку инсайдеры прочат переезд в ХМАО.

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В Ханты-Мансийске ждут приезд бывшего заместителю главы Тюмени по налогам и финансам Андрея Пилипчука. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что слухи о его назначении на место главного финансиста Югры — вице-губернатора Веры Дюдиной — оказались преждевременными, но чиновник в любом случае займет место в новом составе окружного правительства. «Пилипчук на этой неделе должен прибыть в Югру, и тогда станут известны подробности о его дальнейшей карьере. Однако слухи о том, что он сменит Дюдину, преувеличены», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о карьерных перспективах ушедших в отставку двух бывших вице-мэрах Тюмени — Андрея Пилипчука и Владимира Кильтау. Пилипчуку инсайдеры прочат переезд в ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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