В Ханты-Мансийске ждут приезд бывшего заместителю главы Тюмени по налогам и финансам Андрея Пилипчука. Источники URA.RU в политическом истеблишменте отмечают, что слухи о его назначении на место главного финансиста Югры — вице-губернатора Веры Дюдиной — оказались преждевременными, но чиновник в любом случае займет место в новом составе окружного правительства.
«Пилипчук на этой неделе должен прибыть в Югру, и тогда станут известны подробности о его дальнейшей карьере. Однако слухи о том, что он сменит Дюдину, преувеличены», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Ранее URA.RU писало о карьерных перспективах ушедших в отставку двух бывших вице-мэрах Тюмени — Андрея Пилипчука и Владимира Кильтау. Пилипчуку инсайдеры прочат переезд в ХМАО.
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