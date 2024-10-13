В Казани посетитель караоке устроил стрельбу. Видео

14 октября 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

В городе введен план «Перехват» Фото: Роман Наумов © URA.RU В Казани в одном из караоке-заведений произошел конфликт, который перерос в драку с применением оружия. Инцидент начался с того, что 57-летний посетитель, пришедший отмечать день рождения, попросил исполнить песню, но получил отказ. «На просьбу исполнить песню мужчине ответили отказом, после чего между посетителем и работниками произошел конфликт. Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», — пишет РЕН ТВ. Как пишет Baza, отказ исполнить гимн России стал причиной стрельбы в казанском баре. После выстрелов в воздух сотрудники караоке также достали оружие. В результате инцидента они покинули место происшествия, но были оперативно задержаны прибывшими на место правоохранителями. По данным РЕН ТВ, в городе введен план «Перехват». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казани в одном из караоке-заведений произошел конфликт, который перерос в драку с применением оружия. Инцидент начался с того, что 57-летний посетитель, пришедший отмечать день рождения, попросил исполнить песню, но получил отказ. «На просьбу исполнить песню мужчине ответили отказом, после чего между посетителем и работниками произошел конфликт. Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», — пишет РЕН ТВ. Как пишет Baza, отказ исполнить гимн России стал причиной стрельбы в казанском баре. После выстрелов в воздух сотрудники караоке также достали оружие. В результате инцидента они покинули место происшествия, но были оперативно задержаны прибывшими на место правоохранителями. По данным РЕН ТВ, в городе введен план «Перехват».