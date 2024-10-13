13 октября 2024

В Казани посетитель караоке устроил стрельбу. Видео

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Обстановка у офиса Wildberries. Москва, силовики, чп, полиция, полицейское оцепление, спецназ
В городе введен план «Перехват» Фото:

В Казани в одном из караоке-заведений произошел конфликт, который перерос в драку с применением оружия. Инцидент начался с того, что 57-летний посетитель, пришедший отмечать день рождения, попросил исполнить песню, но получил отказ.

«На просьбу исполнить песню мужчине ответили отказом, после чего между посетителем и работниками произошел конфликт. Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», — пишет РЕН ТВ. Как пишет Baza, отказ исполнить гимн России стал причиной стрельбы в казанском баре.

После выстрелов в воздух сотрудники караоке также достали оружие. В результате инцидента они покинули место происшествия, но были оперативно задержаны прибывшими на место правоохранителями. По данным РЕН ТВ, в городе введен план «Перехват».

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В Казани в одном из караоке-заведений произошел конфликт, который перерос в драку с применением оружия. Инцидент начался с того, что 57-летний посетитель, пришедший отмечать день рождения, попросил исполнить песню, но получил отказ. «На просьбу исполнить песню мужчине ответили отказом, после чего между посетителем и работниками произошел конфликт. Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», — пишет РЕН ТВ. Как пишет Baza, отказ исполнить гимн России стал причиной стрельбы в казанском баре. После выстрелов в воздух сотрудники караоке также достали оружие. В результате инцидента они покинули место происшествия, но были оперативно задержаны прибывшими на место правоохранителями. По данным РЕН ТВ, в городе введен план «Перехват».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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