В Казани в одном из караоке-заведений произошел конфликт, который перерос в драку с применением оружия. Инцидент начался с того, что 57-летний посетитель, пришедший отмечать день рождения, попросил исполнить песню, но получил отказ.
«На просьбу исполнить песню мужчине ответили отказом, после чего между посетителем и работниками произошел конфликт. Мужчину ударили в лицо, началась драка, во время которой один из гостей сделал два выстрела в воздух», — пишет РЕН ТВ. Как пишет Baza, отказ исполнить гимн России стал причиной стрельбы в казанском баре.
После выстрелов в воздух сотрудники караоке также достали оружие. В результате инцидента они покинули место происшествия, но были оперативно задержаны прибывшими на место правоохранителями. По данным РЕН ТВ, в городе введен план «Перехват».
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