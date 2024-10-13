13 октября 2024
12 октября 2024

В Челябинске опята растут под снегом. Фото

В Челябинской области под снегом нашли опята
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские зарисовки. Салехард , лес, грибы, опята, ямал, дупло, осень, дерево, опенок
Опята можно найти в лесу даже с приходом первых холодов Фото:

Зимние опята продолжают расти под снегом в Челябинской области. Наблюдениями за грибами, которые выросли во дворе частного дома, поделилась пользователь социальной сети из столицы региона.

«На улице похолодало, но грибов стало намного больше. Растут медленно. Через недельку еще проверю», — написала в соцсети «ВКонтакте» Виктория Валимухаметова.

По словам жительницы Челябинска, опята покрывают пень. Она отмечает, что грибам комфортно на древесных спилах.

Ранее URA.RU рассказывало о грибах, которые можно собирать до поздней осени. Переживают даже небольшие заморозки не только зимние опята, но и вешенки, рыжики, маслята, подберезовики и белые.

Зимние опята хорошо себя чувствуют на спилах деревьев
Зимние опята хорошо себя чувствуют на спилах деревьев

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Зимние опята продолжают расти под снегом в Челябинской области. Наблюдениями за грибами, которые выросли во дворе частного дома, поделилась пользователь социальной сети из столицы региона. «На улице похолодало, но грибов стало намного больше. Растут медленно. Через недельку еще проверю», — написала в соцсети «ВКонтакте» Виктория Валимухаметова. По словам жительницы Челябинска, опята покрывают пень. Она отмечает, что грибам комфортно на древесных спилах. Ранее URA.RU рассказывало о грибах, которые можно собирать до поздней осени. Переживают даже небольшие заморозки не только зимние опята, но и вешенки, рыжики, маслята, подберезовики и белые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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