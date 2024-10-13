В Челябинской области под снегом нашли опята

Опята можно найти в лесу даже с приходом первых холодов Фото: Илья Московец © URA.RU

Зимние опята продолжают расти под снегом в Челябинской области. Наблюдениями за грибами, которые выросли во дворе частного дома, поделилась пользователь социальной сети из столицы региона.

«На улице похолодало, но грибов стало намного больше. Растут медленно. Через недельку еще проверю», — написала в соцсети «ВКонтакте» Виктория Валимухаметова.

По словам жительницы Челябинска, опята покрывают пень. Она отмечает, что грибам комфортно на древесных спилах.

Ранее URA.RU рассказывало о грибах, которые можно собирать до поздней осени. Переживают даже небольшие заморозки не только зимние опята, но и вешенки, рыжики, маслята, подберезовики и белые.

Зимние опята хорошо себя чувствуют на спилах деревьев Виктория Валимухаметова