13 октября 2024

Кухарук назначил главного финансиста в новом составе правительства ХМАО

Замгубернатора ХМАО по финансам Дюдина сохранила пост в кабмине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дюдина входит в список самых влиятельных политиков Югры
Дюдина входит в список самых влиятельных политиков Югры Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил в новом составе правительства заместителя Веру Дюдину, которая, как и ранее, будет курировать работу департамента финансов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«На должность заместителя губернатора назначена Дюдина Вера Аркадьевна», — указано в документе. Этот пост чиновница занимает с 2010 года. В ее ведении остается окружной департамент финансов. Но теперь она будет подчиняться не первому вице-губернатору Алексею Забозлаеву, как это было в предыдущем составе правительства, а напрямую главе региона.

Дюдина — один из двух политических долгожителей, работавших при первых двух губернаторах ХМАО. Она входит в список самых влиятельных политиков Югры. В рейтинге экспертов чиновница заняла седьмое место.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил в новом составе правительства заместителя Веру Дюдину, которая, как и ранее, будет курировать работу департамента финансов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства. «На должность заместителя губернатора назначена Дюдина Вера Аркадьевна», — указано в документе. Этот пост чиновница занимает с 2010 года. В ее ведении остается окружной департамент финансов. Но теперь она будет подчиняться не первому вице-губернатору Алексею Забозлаеву, как это было в предыдущем составе правительства, а напрямую главе региона. Дюдина — один из двух политических долгожителей, работавших при первых двух губернаторах ХМАО. Она входит в список самых влиятельных политиков Югры. В рейтинге экспертов чиновница заняла седьмое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...