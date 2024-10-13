Кухарук назначил главного финансиста в новом составе правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил в новом составе правительства заместителя Веру Дюдину, которая, как и ранее, будет курировать работу департамента финансов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.
«На должность заместителя губернатора назначена Дюдина Вера Аркадьевна», — указано в документе. Этот пост чиновница занимает с 2010 года. В ее ведении остается окружной департамент финансов. Но теперь она будет подчиняться не первому вице-губернатору Алексею Забозлаеву, как это было в предыдущем составе правительства, а напрямую главе региона.
Дюдина — один из двух политических долгожителей, работавших при первых двух губернаторах ХМАО. Она входит в список самых влиятельных политиков Югры. В рейтинге экспертов чиновница заняла седьмое место.
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