Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

14 октября 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Депутат Бурматов предупредил, что требования к циркам в России будут только ужесточаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете использования животных в цирках. По мнению первого зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова, необходим подход, предусматривающий постепенное ужесточение требований к содержанию животных. Он уточнил, что это касается передвижных цирков. «Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому. Надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», — сказал РИА Новости Бурматов. Парламентарий выразил беспокойство о возможном коллапсе реабилитационных центров в случае принятия инициативы. Бурматов также отметил, что существующие цирки уже являются лицензированным видом деятельности с строгими требованиями и регулярными проверками. Он упомянул, что животные, завершившие свою карьеру в цирке, обеспечиваются всем необходимым для достойной жизни на пенсии. Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете использования животных в цирках. Еще в октябре этого года призывали создавать в России цирки без животных. По их мнению, цирк с животными — это жестоко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете использования животных в цирках. По мнению первого зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова, необходим подход, предусматривающий постепенное ужесточение требований к содержанию животных. Он уточнил, что это касается передвижных цирков. «Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому. Надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», — сказал РИА Новости Бурматов. Парламентарий выразил беспокойство о возможном коллапсе реабилитационных центров в случае принятия инициативы. Бурматов также отметил, что существующие цирки уже являются лицензированным видом деятельности с строгими требованиями и регулярными проверками. Он упомянул, что животные, завершившие свою карьеру в цирке, обеспечиваются всем необходимым для достойной жизни на пенсии. Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете использования животных в цирках. Еще в октябре этого года призывали создавать в России цирки без животных. По их мнению, цирк с животными — это жестоко.