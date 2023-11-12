В Госдуме рассмотрят проект о запрете животных в цирках

13 ноября 2023 в 03:08 Размер текста - 17 +

Законопроект вынесут на «нулевые» чтения 14 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете использования животных в цирках. Это произойдет 14 ноября на «нулевых» чтениях, в которых будут участвовать депутаты, зоозащитники и представители цирковой индустрии. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков «Новые люди» назвали 5 причин, почему цирки с животными пора запретить «Запрет представлений со зверями необходим, в том числе потому, что нужно прививать детям гуманизм в отношении животных, а не внушать им мысль о том, что можно строить развлечение на насилии», — сказал Вячеслав Даванков. Его слова передает «Парламентская газета». Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым еще в октябре этого года призывали создавать в России цирки без животных. По их мнению, цирк с животными — это жестоко. Нечаев сравнил жизнь зверя в цирке с жизнью человека в СИЗО. Также лидер «Новых людей» считает, что цирки подают детям плохой пример, что животные — это игрушки для развлечения.

В Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете использования животных в цирках. Это произойдет 14 ноября на «нулевых» чтениях, в которых будут участвовать депутаты, зоозащитники и представители цирковой индустрии. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков «Запрет представлений со зверями необходим, в том числе потому, что нужно прививать детям гуманизм в отношении животных, а не внушать им мысль о том, что можно строить развлечение на насилии», — сказал Вячеслав Даванков. Его слова передает «Парламентская газета». Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым еще в октябре этого года призывали создавать в России цирки без животных. По их мнению, цирк с животными — это жестоко. Нечаев сравнил жизнь зверя в цирке с жизнью человека в СИЗО. Также лидер «Новых людей» считает, что цирки подают детям плохой пример, что животные — это игрушки для развлечения.