12 ноября 2023

В Госдуме рассмотрят проект о запрете животных в цирках

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Последнее представление в Екатеринбургском цирке перед реконструкцией. Екатеринбург , цирк, тигр, кольцо огня
Законопроект вынесут на «нулевые» чтения 14 ноября Фото:

В Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете использования животных в цирках. Это произойдет 14 ноября на «нулевых» чтениях, в которых будут участвовать депутаты, зоозащитники и представители цирковой индустрии. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков

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«Запрет представлений со зверями необходим, в том числе потому, что нужно прививать детям гуманизм в отношении животных, а не внушать им мысль о том, что можно строить развлечение на насилии», — сказал Вячеслав Даванков. Его слова передает «Парламентская газета».

Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым еще в октябре этого года призывали создавать в России цирки без животных. По их мнению, цирк с животными — это жестоко. Нечаев сравнил жизнь зверя в цирке с жизнью человека в СИЗО. Также лидер «Новых людей» считает, что цирки подают детям плохой пример, что животные — это игрушки для развлечения.

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В Госдуме планируют обсудить законопроект о запрете использования животных в цирках. Это произойдет 14 ноября на «нулевых» чтениях, в которых будут участвовать депутаты, зоозащитники и представители цирковой индустрии. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Вячеслав Даванков «Запрет представлений со зверями необходим, в том числе потому, что нужно прививать детям гуманизм в отношении животных, а не внушать им мысль о том, что можно строить развлечение на насилии», — сказал Вячеслав Даванков. Его слова передает «Парламентская газета». Депутаты от партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым еще в октябре этого года призывали создавать в России цирки без животных. По их мнению, цирк с животными — это жестоко. Нечаев сравнил жизнь зверя в цирке с жизнью человека в СИЗО. Также лидер «Новых людей» считает, что цирки подают детям плохой пример, что животные — это игрушки для развлечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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