За весь учебный год школьники будут отдыхать 30 дней
В 2024—2025 годах продолжительность каникул для курганских школ составит 9-11 дней. Отдохнуть впервые за учебный год дети смогут уже с 27 октября по 4 ноября, указано в рассылке школьного чата.
«Первая учебная четверть закончится 26 октября, а уже с 27-го школьники выйдут на каникулы. Они продлятся девять дней и закончатся 4 ноября», — написано в рассылке.
Вторая четверть будет длиться семь недель и четыре дня — с 5 ноября по 28 декабря. Расписание следующих учебных четвертей:
- Третья четверть: с 9 января по 21 марта (десять недель и два дня);
- Четвертая четверть: с 1 апреля по 30 мая (восемь недель и один день).
Продолжительность каникул:
- Зимние каникулы: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (11 дней);
- Весенние каникулы: с 22 по 31 марта (10 дней).
Дети будут отдыхать 30 дней за весь учебный год
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