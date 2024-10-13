13 октября 2024
12 октября 2024

Каникулы: как курганские школьники будут отдыхать в 2024—2025 годах. Фото

Школьники Кургана будут отдыхать больше недели во время каникул 2024—2025 годов
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург , снег, первый снег, дети, школьники
За весь учебный год школьники будут отдыхать 30 дней Фото:

В 2024—2025 годах продолжительность каникул для курганских школ составит 9-11 дней. Отдохнуть впервые за учебный год дети смогут уже с 27 октября по 4 ноября, указано в рассылке школьного чата.

«Первая учебная четверть закончится 26 октября, а уже с 27-го школьники выйдут на каникулы. Они продлятся девять дней и закончатся 4 ноября», — написано в рассылке.

Вторая четверть будет длиться семь недель и четыре дня — с 5 ноября по 28 декабря. Расписание следующих учебных четвертей:

  • Третья четверть: с 9 января по 21 марта (десять недель и два дня);
  • Четвертая четверть: с 1 апреля по 30 мая (восемь недель и один день).

Продолжительность каникул:

  • Зимние каникулы: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (11 дней);
  • Весенние каникулы: с 22 по 31 марта (10 дней).
Дети будут отдыхать 30 дней за весь учебный год
Дети будут отдыхать 30 дней за весь учебный год

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В 2024—2025 годах продолжительность каникул для курганских школ составит 9-11 дней. Отдохнуть впервые за учебный год дети смогут уже с 27 октября по 4 ноября, указано в рассылке школьного чата. «Первая учебная четверть закончится 26 октября, а уже с 27-го школьники выйдут на каникулы. Они продлятся девять дней и закончатся 4 ноября», — написано в рассылке. Вторая четверть будет длиться семь недель и четыре дня — с 5 ноября по 28 декабря. Расписание следующих учебных четвертей: Продолжительность каникул:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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