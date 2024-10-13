13 октября 2024
12 октября 2024

Водителей ЯНАО предупредят об изменении погоды через дорожные онлайн-табло

Правительство Ямала установит на трассах информационные табло для водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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На трасах Ямала установят информационные табло
На трасах Ямала установят информационные табло Фото:

Власти ЯНАО будут предупреждать местных водителей об изменениях погоды и дорожной обстановки при помощи онлайн-табло. Семь экранов разместят на пунктах весогабаритного контроля, еще один будет расположен на дороге Надым-Салехард, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.

«В этом году для оповещения водителей о дорожной обстановке на региональных дорогах установят 8 информационных табло. Они будут показывать погодные условия с ближайших метеостанций. Семь из них разместят на пунктах весогабаритного контроля, еще один будет расположен на дороге Надым-Салехард», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

В правительстве сообщили, информацию о погодных условиях профильные специалисты получают с 12 метеостанций, установленных на дорогах округа. Они оснащены видеосистемами, что позволяет получать данные о состоянии участка дороги «в реальном времени».

Обслуживать 1428 километров региональных дорог будет пять подрядчиков и 450 спецмашин — грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Также против гололеда в округе заготовили семь тысяч тонн песка и около 355 тонн соли. Для городских автопарков закуплено 36 единиц дорожной техники.

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Власти ЯНАО будут предупреждать местных водителей об изменениях погоды и дорожной обстановки при помощи онлайн-табло. Семь экранов разместят на пунктах весогабаритного контроля, еще один будет расположен на дороге Надым-Салехард, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства. «В этом году для оповещения водителей о дорожной обстановке на региональных дорогах установят 8 информационных табло. Они будут показывать погодные условия с ближайших метеостанций. Семь из них разместят на пунктах весогабаритного контроля, еще один будет расположен на дороге Надым-Салехард», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. В правительстве сообщили, информацию о погодных условиях профильные специалисты получают с 12 метеостанций, установленных на дорогах округа. Они оснащены видеосистемами, что позволяет получать данные о состоянии участка дороги «в реальном времени». Обслуживать 1428 километров региональных дорог будет пять подрядчиков и 450 спецмашин — грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Также против гололеда в округе заготовили семь тысяч тонн песка и около 355 тонн соли. Для городских автопарков закуплено 36 единиц дорожной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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