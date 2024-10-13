Водителей ЯНАО предупредят об изменении погоды через дорожные онлайн-табло

Власти ЯНАО будут предупреждать местных водителей об изменениях погоды и дорожной обстановки при помощи онлайн-табло. Семь экранов разместят на пунктах весогабаритного контроля, еще один будет расположен на дороге Надым-Салехард, об этом URA.RU стало известно из сообщения окружного правительства.
«В этом году для оповещения водителей о дорожной обстановке на региональных дорогах установят 8 информационных табло. Они будут показывать погодные условия с ближайших метеостанций. Семь из них разместят на пунктах весогабаритного контроля, еще один будет расположен на дороге Надым-Салехард», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
В правительстве сообщили, информацию о погодных условиях профильные специалисты получают с 12 метеостанций, установленных на дорогах округа. Они оснащены видеосистемами, что позволяет получать данные о состоянии участка дороги «в реальном времени».
Обслуживать 1428 километров региональных дорог будет пять подрядчиков и 450 спецмашин — грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Также против гололеда в округе заготовили семь тысяч тонн песка и около 355 тонн соли. Для городских автопарков закуплено 36 единиц дорожной техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!