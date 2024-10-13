Комплекс для поиска дефектов в стеклянных изделиях создали в Челябинской области

Ученые в Челябинской области создали первый в России программный комплекс на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный находить дефекты в стеклянных изделиях. Разработка предназначена для промышленных предприятий, сообщил старший преподаватель кафедры «Прикладная математика и программирование» ЮУрГУ Владимир Сурин.
«Первый в России комплекс на основе искусственного интеллекта, который способен находить дефекты в стеклянных изделиях, разработан учеными Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Новинка предназначена для промышленных предприятий и позволяет оценивать уровень качества стеклянных изделий прямо на конвейере», — сообщил Сурин в интервью ТАСС.
Систему протестировали на одном из предприятий Челябинской области. Исследователи обучили нейросетевой алгоритм обнаруживать видимые дефекты размером в несколько миллиметров. Новый метод в широкое производство планируется внедрить к 2028 году.
Челябинский студент Михаил Медведев ранее разработал уникальную систему оценки хоккеистов с помощью ИИ. Студент ЮУрГУ создал в России модель ИИ, предназначенную для анализа уровня профессионализма хоккеистов. Михаил использовал статистические данные не только из Континентальной хоккейной лиги, но и других российский и международных лиг.
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