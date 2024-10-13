13 октября 2024

Комплекс для поиска дефектов в стеклянных изделиях создали в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Новинка дает возможность оценивать уровень качества стеклянных изделий прямо на конвейере (архивное фото)
Новинка дает возможность оценивать уровень качества стеклянных изделий прямо на конвейере (архивное фото) Фото:

Ученые в Челябинской области создали первый в России программный комплекс на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный находить дефекты в стеклянных изделиях. Разработка предназначена для промышленных предприятий, сообщил старший преподаватель кафедры «Прикладная математика и программирование» ЮУрГУ Владимир Сурин.

«Первый в России комплекс на основе искусственного интеллекта, который способен находить дефекты в стеклянных изделиях, разработан учеными Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Новинка предназначена для промышленных предприятий и позволяет оценивать уровень качества стеклянных изделий прямо на конвейере», — сообщил Сурин в интервью ТАСС.

Систему протестировали на одном из предприятий Челябинской области. Исследователи обучили нейросетевой алгоритм обнаруживать видимые дефекты размером в несколько миллиметров. Новый метод в широкое производство планируется внедрить к 2028 году.

Челябинский студент Михаил Медведев ранее разработал уникальную систему оценки хоккеистов с помощью ИИ. Студент ЮУрГУ создал в России модель ИИ, предназначенную для анализа уровня профессионализма хоккеистов. Михаил использовал статистические данные не только из Континентальной хоккейной лиги, но и других российский и международных лиг.

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Ученые в Челябинской области создали первый в России программный комплекс на основе искусственного интеллекта (ИИ), способный находить дефекты в стеклянных изделиях. Разработка предназначена для промышленных предприятий, сообщил старший преподаватель кафедры «Прикладная математика и программирование» ЮУрГУ Владимир Сурин. «Первый в России комплекс на основе искусственного интеллекта, который способен находить дефекты в стеклянных изделиях, разработан учеными Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Новинка предназначена для промышленных предприятий и позволяет оценивать уровень качества стеклянных изделий прямо на конвейере», — сообщил Сурин в интервью ТАСС. Систему протестировали на одном из предприятий Челябинской области. Исследователи обучили нейросетевой алгоритм обнаруживать видимые дефекты размером в несколько миллиметров. Новый метод в широкое производство планируется внедрить к 2028 году. Челябинский студент Михаил Медведев ранее разработал уникальную систему оценки хоккеистов с помощью ИИ. Студент ЮУрГУ создал в России модель ИИ, предназначенную для анализа уровня профессионализма хоккеистов. Михаил использовал статистические данные не только из Континентальной хоккейной лиги, но и других российский и международных лиг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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