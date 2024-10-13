Пермячка пожаловалась, что ей не делают химиотерапию в онкодиспансере

Жительница Перми Майя обратилась к врачам с жалобой на боль под правым ребром. После обследования у нее обнаружили онкологическое заболевание. Но лечение не назначили, так как врачи посчитали, что все в норме. За полгода болезнь стала прогрессировать. Тогда пенсионерку направили в онкодиспансер, но даже там она не смогла получить лечение, рассказала дочь женщины Марина.
«Лечение прервалось из-за падения тромбоцитов. Перед тем, как назначить химиотерапию, смотрят кровь. Если в норме — назначают химию, если тромбоциты понижены — держат еще три дня на дневном стационаре, а потом просто выписывают, мол, идите к районному онкологу в поликлинику», — пишет 59.ru со ссылкой на дочь пенсионерки Марину.
Марина отметила, что перед тем, как сделать химиотерапию, нужно пройти множество процедур, на которые уходит до пяти часов в день. При этом, если анализы крови плохие, врачи не предлагают никакого лечения. Хотя, по словам Марины, есть процедуры, которые помогают повысить показатели крови. Также пермячка пожаловалась на огромные очереди в коридорах онкодиспансера и нехватку врачей.
В онкодиспансере 59.ru подтвердили дефицит специалистов. Но в больнице отметили, что уже решают этот вопрос. Студенты в Пермском государственном медицинском университете проходят обучение по договору целевого обучения с онкодиспансером. Кроме этого, руководство диспансера отметило, что лечение для повышения показателей общего анализа крови назначают только в поликлинике по месту жительства.
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