13 октября 2024
12 октября 2024

Пермские астрономы засняли большую комету над городом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комету видели в ночь с 13 на 14 октября
Комету видели в ночь с 13 на 14 октября Фото:

В ночь с 13 на 14 октября над Пермью пролетала комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Ее заснял руководитель астроклбуа «Телескоп» Сергей Полищук.

«Большая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) „махнула“ своим хвостом. Обратите внимание на расширяющийся хвост от ее головы. Это испаряется первичный лед, состоящий из смеси газов и пыли. При визуальном наблюдении именно хвост впечатляет больше всего своей яркостью и детализацией», — написал Полищук в группе автоклуба в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что комету можно будет увидеть в следующие вечера. Смотреть на нее лучше за городом через час после захода солнца. С собой рекомендуют взять бинокль, камеру или смартфон на штативе.

Ранее в Перми засняли северное сияние. Фотографией поделился мэр Эдуард Соснин.

Самая яркая часть кометы — ее хвост
Самая яркая часть кометы — ее хвост
Фото:

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В ночь с 13 на 14 октября над Пермью пролетала комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Ее заснял руководитель астроклбуа «Телескоп» Сергей Полищук. «Большая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) „махнула“ своим хвостом. Обратите внимание на расширяющийся хвост от ее головы. Это испаряется первичный лед, состоящий из смеси газов и пыли. При визуальном наблюдении именно хвост впечатляет больше всего своей яркостью и детализацией», — написал Полищук в группе автоклуба в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что комету можно будет увидеть в следующие вечера. Смотреть на нее лучше за городом через час после захода солнца. С собой рекомендуют взять бинокль, камеру или смартфон на штативе. Ранее в Перми засняли северное сияние. Фотографией поделился мэр Эдуард Соснин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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