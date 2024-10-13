В ночь с 13 на 14 октября над Пермью пролетала комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Ее заснял руководитель астроклбуа «Телескоп» Сергей Полищук.
«Большая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) „махнула“ своим хвостом. Обратите внимание на расширяющийся хвост от ее головы. Это испаряется первичный лед, состоящий из смеси газов и пыли. При визуальном наблюдении именно хвост впечатляет больше всего своей яркостью и детализацией», — написал Полищук в группе автоклуба в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что комету можно будет увидеть в следующие вечера. Смотреть на нее лучше за городом через час после захода солнца. С собой рекомендуют взять бинокль, камеру или смартфон на штативе.
Ранее в Перми засняли северное сияние. Фотографией поделился мэр Эдуард Соснин.
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