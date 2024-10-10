10 октября 2024

Мэр Перми Соснин восхитился северным сиянием

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Перми опубликовал фотографию необычного природного явления
Глава Перми опубликовал фотографию необычного природного явления Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин поделился фотографией северного сияния, которое в ночь с 10 на 11 октября наблюдали по всему городу. Фото опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Жители города во всех частях Перми увидели северное сияние. Вспышку наблюдали по всей России и даже за ее пределами. Удивительное природное явление для наших широт!», — написал глава города.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми увидели северное сияние. Об этом сообщил корреспондент агентства с места событий. 

Глава города заснял северное сияние 10 октября в 23:02
Глава города заснял северное сияние 10 октября в 23:02
Фото:

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Мэр Перми Эдуард Соснин поделился фотографией северного сияния, которое в ночь с 10 на 11 октября наблюдали по всему городу. Фото опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте». «Жители города во всех частях Перми увидели северное сияние. Вспышку наблюдали по всей России и даже за ее пределами. Удивительное природное явление для наших широт!», — написал глава города. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми увидели северное сияние. Об этом сообщил корреспондент агентства с места событий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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