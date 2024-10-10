Мэр Перми Соснин восхитился северным сиянием

Глава Перми опубликовал фотографию необычного природного явления
Мэр Перми Эдуард Соснин поделился фотографией северного сияния, которое в ночь с 10 на 11 октября наблюдали по всему городу. Фото опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».
«Жители города во всех частях Перми увидели северное сияние. Вспышку наблюдали по всей России и даже за ее пределами. Удивительное природное явление для наших широт!», — написал глава города.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми увидели северное сияние. Об этом сообщил корреспондент агентства с места событий.
Глава города заснял северное сияние 10 октября в 23:02
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