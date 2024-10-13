В Перми на Коммунальном мосту утром 14 октября произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Видео URA.RU прислали очевидцы. По их словам, в результате столкновения легковых автомобилей было сильно затруднено движение, как на самом Коммунальном мосту, так и на прилегающих к нему улицах. Также о произошедшем сообщается в соцсетях.
«В Перми на Камском мосту из-за гололеда произошло несколько ДТП, после чего образовалась большая пробка на въезде в город. Машины стояли в обе стороны больше часа», — сообщается в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».
Автомобилисты сообщали, что пробки из-за ДТП возникли на улицах Якутской и Блочной. В Госавтоинспекции Перми водителей призвали быть крайне внимательными на дорогах связи с ухудшением дорожных условий. URA.RU направило запрос в ведомство, ответ ожидается.
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