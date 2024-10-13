13 октября 2024
12 октября 2024

В Перми несколько ДТП парализовали движение на Коммунальном мосту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на мосту произошли утром, 14 октября
ДТП на мосту произошли утром, 14 октября Фото:

В Перми на Коммунальном мосту утром 14 октября произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Видео URA.RU прислали очевидцы. По их словам, в результате столкновения легковых автомобилей было сильно затруднено движение, как на самом Коммунальном мосту, так и на прилегающих к нему улицах. Также о произошедшем сообщается в соцсетях.

«В Перми на Камском мосту из-за гололеда произошло несколько ДТП, после чего образовалась большая пробка на въезде в город. Машины стояли в обе стороны больше часа», — сообщается в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Автомобилисты сообщали, что пробки из-за ДТП возникли на улицах Якутской и Блочной. В Госавтоинспекции Перми водителей призвали быть крайне внимательными на дорогах связи с ухудшением дорожных условий. URA.RU направило запрос в ведомство, ответ ожидается.

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В Перми на Коммунальном мосту утром 14 октября произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Видео URA.RU прислали очевидцы. По их словам, в результате столкновения легковых автомобилей было сильно затруднено движение, как на самом Коммунальном мосту, так и на прилегающих к нему улицах. Также о произошедшем сообщается в соцсетях. «В Перми на Камском мосту из-за гололеда произошло несколько ДТП, после чего образовалась большая пробка на въезде в город. Машины стояли в обе стороны больше часа», — сообщается в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Автомобилисты сообщали, что пробки из-за ДТП возникли на улицах Якутской и Блочной. В Госавтоинспекции Перми водителей призвали быть крайне внимательными на дорогах связи с ухудшением дорожных условий. URA.RU направило запрос в ведомство, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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