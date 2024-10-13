13 октября 2024

Губернатор Александр Моор вывел маленькую дочь в свет. Видео

Губернатор Тюменской области Моор посетил филармонию вместе с младшей дочерью
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор на открытии станции Упорово. Тюмень, моор александр
Александр Моор и его дочь послушали музыку в исполнении Тюменского филармонического оркестра Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил концерт в филармонии вместе со своей младшей дочерью. Видео размещено в официальном telegram-канале главы региона.

«Посетили концерт „Сергей Прокофьев. Александр Невский“. Наш Тюменский филармонический оркестр великолепно исполнил музыку прославленного композитора», — написал губернатор в свое telegram-канале. На видео попали кадры, как младшая дочь губернатора сидит на коленях у отца во время антракта.

На концерте также присутствовал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Ранее URA.RU писало, что регион заключил соглашение о сотрудничестве с музыкальным вузом.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил концерт в филармонии вместе со своей младшей дочерью. Видео размещено в официальном telegram-канале главы региона. «Посетили концерт „Сергей Прокофьев. Александр Невский“. Наш Тюменский филармонический оркестр великолепно исполнил музыку прославленного композитора», — написал губернатор в свое telegram-канале. На видео попали кадры, как младшая дочь губернатора сидит на коленях у отца во время антракта. На концерте также присутствовал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Ранее URA.RU писало, что регион заключил соглашение о сотрудничестве с музыкальным вузом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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