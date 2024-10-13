Губернатор Александр Моор вывел маленькую дочь в свет. Видео

Губернатор Тюменской области Моор посетил филармонию вместе с младшей дочерью

14 октября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Александр Моор и его дочь послушали музыку в исполнении Тюменского филармонического оркестра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил концерт в филармонии вместе со своей младшей дочерью. Видео размещено в официальном telegram-канале главы региона. «Посетили концерт „Сергей Прокофьев. Александр Невский“. Наш Тюменский филармонический оркестр великолепно исполнил музыку прославленного композитора», — написал губернатор в свое telegram-канале. На видео попали кадры, как младшая дочь губернатора сидит на коленях у отца во время антракта. На концерте также присутствовал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Ранее URA.RU писало, что регион заключил соглашение о сотрудничестве с музыкальным вузом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил концерт в филармонии вместе со своей младшей дочерью. Видео размещено в официальном telegram-канале главы региона. «Посетили концерт „Сергей Прокофьев. Александр Невский“. Наш Тюменский филармонический оркестр великолепно исполнил музыку прославленного композитора», — написал губернатор в свое telegram-канале. На видео попали кадры, как младшая дочь губернатора сидит на коленях у отца во время антракта. На концерте также присутствовал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Ранее URA.RU писало, что регион заключил соглашение о сотрудничестве с музыкальным вузом.