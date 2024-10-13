Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил концерт в филармонии вместе со своей младшей дочерью. Видео размещено в официальном telegram-канале главы региона.
«Посетили концерт „Сергей Прокофьев. Александр Невский“. Наш Тюменский филармонический оркестр великолепно исполнил музыку прославленного композитора», — написал губернатор в свое telegram-канале. На видео попали кадры, как младшая дочь губернатора сидит на коленях у отца во время антракта.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил концерт в филармонии вместе со своей младшей дочерью. Видео размещено в официальном telegram-канале главы региона. «Посетили концерт „Сергей Прокофьев. Александр Невский“. Наш Тюменский филармонический оркестр великолепно исполнил музыку прославленного композитора», — написал губернатор в свое telegram-канале. На видео попали кадры, как младшая дочь губернатора сидит на коленях у отца во время антракта. На концерте также присутствовал ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский. Ранее URA.RU писало, что регион заключил соглашение о сотрудничестве с музыкальным вузом.