«Дерзкая вода»: екатеринбургские моржи открыли сезон купаний. Фото, видео

Екатеринбургские моржи открыли сезон купаний в ледяной воде

14 октября 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Моржи начали купаться в октябре, и продолжат даже в самые лютые холода (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургские любители моржевания открыли новый сезон в садовом товариществе «Шувакиш» (Уралмаш). О своих ощущениях URA.RU рассказал член клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин. «Если накануне вода была еще на грани замерзания, то в ночь на воскресенье, 13 октября, схватилась в тонкий лед. Пришлось его разбивать, чтобы во время купания не порезаться. Мы состояние воды делим на несколько градаций: мягкая, средняя, жесткая и дерзкая. Так вот сейчас вода была очень дерзкая, словно говорила: „я вас всех заморожу!“ Даже у опытных купальщиков ноги сводило», — признался Сажин, морж с почти 30-летним стажем. Всего во время открытия сезона искупалось 11 человек: шесть мужчин, четыре женщины и подросток. Все они занимаются закаливанием уже не первый год. По словам уралмашевских экстремалов, зимой, когда водоемы покроются толстым льдом, вода станет на порядок мягче. Нынче ее температура на поверхности была два градуса тепла, на глубине — четыре. Перед купанием пришлось расколоть первый лед Фото предоставлено Александром Сажиным Уралмашевские моржи полгода ждали открытия сезона Фото предоставлено Александром Сажиным Холод — лучший помощник для поддержания здорового организма, считают моржи Фото предоставлено Александром Сажиным Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургские любители моржевания открыли новый сезон в садовом товариществе «Шувакиш» (Уралмаш). О своих ощущениях URA.RU рассказал член клуба моржей «Белый медведь» Александр Сажин. «Если накануне вода была еще на грани замерзания, то в ночь на воскресенье, 13 октября, схватилась в тонкий лед. Пришлось его разбивать, чтобы во время купания не порезаться. Мы состояние воды делим на несколько градаций: мягкая, средняя, жесткая и дерзкая. Так вот сейчас вода была очень дерзкая, словно говорила: „я вас всех заморожу!“ Даже у опытных купальщиков ноги сводило», — признался Сажин, морж с почти 30-летним стажем. Всего во время открытия сезона искупалось 11 человек: шесть мужчин, четыре женщины и подросток. Все они занимаются закаливанием уже не первый год. По словам уралмашевских экстремалов, зимой, когда водоемы покроются толстым льдом, вода станет на порядок мягче. Нынче ее температура на поверхности была два градуса тепла, на глубине — четыре.