13 октября 2024

Свердловскую область полностью подключили к теплу. Инфографика

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Почти шесть тысяч объектов соцсферы подключены к отоплению Фото:

Отопительный сезон полностью начался в Свердловской области 14 октября. Тепло подключили в 94 муниципалитетах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Мы подошли к точке 100% подключения всех объектов. Котельные подают тепло и в жилые дома, и в соцучреждения. Муниципальные власти завершают работу с паспортами готовности к отопительному сезону. Эти документы должны быть приняты на региональном уровне в начале ноября», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Министр отметил, что в случае отсутствия отопления в отдельных домах, жители должны связаться с управляющей компанией или ТСЖ для решения проблемы с внутридомовым оборудованием. «Сейчас важно сохранять стабильную работу всех систем и не допускать технологических сбоев», — подчеркнул Смирнов.

Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области планируют поднять с 9,5% до 15% минимум. Предполагается, что нововведения вступят в силу с июня 2025-го. Эту тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта».

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Отопительный сезон полностью начался в Свердловской области 14 октября. Тепло подключили в 94 муниципалитетах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Мы подошли к точке 100% подключения всех объектов. Котельные подают тепло и в жилые дома, и в соцучреждения. Муниципальные власти завершают работу с паспортами готовности к отопительному сезону. Эти документы должны быть приняты на региональном уровне в начале ноября», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Министр отметил, что в случае отсутствия отопления в отдельных домах, жители должны связаться с управляющей компанией или ТСЖ для решения проблемы с внутридомовым оборудованием. «Сейчас важно сохранять стабильную работу всех систем и не допускать технологических сбоев», — подчеркнул Смирнов. Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области планируют поднять с 9,5% до 15% минимум. Предполагается, что нововведения вступят в силу с июня 2025-го. Эту тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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