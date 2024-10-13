Свердловскую область полностью подключили к теплу. Инфографика

14 октября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Почти шесть тысяч объектов соцсферы подключены к отоплению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отопительный сезон полностью начался в Свердловской области 14 октября. Тепло подключили в 94 муниципалитетах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Мы подошли к точке 100% подключения всех объектов. Котельные подают тепло и в жилые дома, и в соцучреждения. Муниципальные власти завершают работу с паспортами готовности к отопительному сезону. Эти документы должны быть приняты на региональном уровне в начале ноября», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Министр отметил, что в случае отсутствия отопления в отдельных домах, жители должны связаться с управляющей компанией или ТСЖ для решения проблемы с внутридомовым оборудованием. «Сейчас важно сохранять стабильную работу всех систем и не допускать технологических сбоев», — подчеркнул Смирнов. Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области планируют поднять с 9,5% до 15% минимум. Предполагается, что нововведения вступят в силу с июня 2025-го. Эту тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта». Инфографика: предоставлено ДИП Инфографика: предоставлено ДИП Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отопительный сезон полностью начался в Свердловской области 14 октября. Тепло подключили в 94 муниципалитетах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Мы подошли к точке 100% подключения всех объектов. Котельные подают тепло и в жилые дома, и в соцучреждения. Муниципальные власти завершают работу с паспортами готовности к отопительному сезону. Эти документы должны быть приняты на региональном уровне в начале ноября», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Министр отметил, что в случае отсутствия отопления в отдельных домах, жители должны связаться с управляющей компанией или ТСЖ для решения проблемы с внутридомовым оборудованием. «Сейчас важно сохранять стабильную работу всех систем и не допускать технологических сбоев», — подчеркнул Смирнов. Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области планируют поднять с 9,5% до 15% минимум. Предполагается, что нововведения вступят в силу с июня 2025-го. Эту тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта».