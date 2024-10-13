Отопительный сезон полностью начался в Свердловской области 14 октября. Тепло подключили в 94 муниципалитетах. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Мы подошли к точке 100% подключения всех объектов. Котельные подают тепло и в жилые дома, и в соцучреждения. Муниципальные власти завершают работу с паспортами готовности к отопительному сезону. Эти документы должны быть приняты на региональном уровне в начале ноября», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Министр отметил, что в случае отсутствия отопления в отдельных домах, жители должны связаться с управляющей компанией или ТСЖ для решения проблемы с внутридомовым оборудованием. «Сейчас важно сохранять стабильную работу всех систем и не допускать технологических сбоев», — подчеркнул Смирнов.
Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области планируют поднять с 9,5% до 15% минимум. Предполагается, что нововведения вступят в силу с июня 2025-го. Эту тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта».
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