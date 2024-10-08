ЖКХ-тарифы в Свердловской области взлетят: инсайд с закрытого совещания

Свердловчане станут больше платить за коммуналку

08 октября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Тема ЖКХ — одна из ключевых на совещании глав муниципалитетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области поднимут тарифы на услуги ЖКХ. Если сейчас предельный уровень индексации составляет 9,5%, то с июня 2025 года он может вырасти минимум на 15%. Как стало известно URA.RU, тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта». «Стоит задача — поднять предельный индекс не меньше, чем на 15%. Сначала поднимет Региональная энергетическая комиссия, затем вопрос будут рассматривать думы муниципалитетов. Тема важная и актуальная, потому что сфера ЖКХ недофинансирована, из-за этого оттуда уходят кадры, а сети рвутся», — поделился источник, знакомый с деталями встречи. При этом, добавляет второй собеседник, на тарифах за воду это сильно не отразится. Если сейчас стоимость кубического метра находится в районе 22 рублей, то после увеличения составит 28-29. Нормативный расход воды же на одного человека в месяц — 5,4 куба в месяц (по факту же люди потребляют меньше). «То есть 4 куба в месяц при стоимости 22 рубля — это 88 рублей в месяц. 4 куба при индексе роста 20% — 105,6 рубля в месяц», — объяснил логику собеседник. Более выраженным рост тарифов будет за тепло. Третий информированный источник уточнил: Екатеринбурга индексация не коснется. Собрание глав в «Гранатовой бухте» будет проходить 8—9 октября. Помимо коммунальной темы в повестке служба по контракту, анализ избирательных кампаний 2024 года, работа с госзакупками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области поднимут тарифы на услуги ЖКХ. Если сейчас предельный уровень индексации составляет 9,5%, то с июня 2025 года он может вырасти минимум на 15%. Как стало известно URA.RU, тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта». «Стоит задача — поднять предельный индекс не меньше, чем на 15%. Сначала поднимет Региональная энергетическая комиссия, затем вопрос будут рассматривать думы муниципалитетов. Тема важная и актуальная, потому что сфера ЖКХ недофинансирована, из-за этого оттуда уходят кадры, а сети рвутся», — поделился источник, знакомый с деталями встречи. При этом, добавляет второй собеседник, на тарифах за воду это сильно не отразится. Если сейчас стоимость кубического метра находится в районе 22 рублей, то после увеличения составит 28-29. Нормативный расход воды же на одного человека в месяц — 5,4 куба в месяц (по факту же люди потребляют меньше). «То есть 4 куба в месяц при стоимости 22 рубля — это 88 рублей в месяц. 4 куба при индексе роста 20% — 105,6 рубля в месяц», — объяснил логику собеседник. Более выраженным рост тарифов будет за тепло. Третий информированный источник уточнил: Екатеринбурга индексация не коснется. Собрание глав в «Гранатовой бухте» будет проходить 8—9 октября. Помимо коммунальной темы в повестке служба по контракту, анализ избирательных кампаний 2024 года, работа с госзакупками.