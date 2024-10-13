В ХМАО под суд пойдет адвокат, обманувший своих клиентов

Силовики передали в суд дело на адвоката, который обещал клиентам за деньги повлиять на приговор суда и добиться назначения минимального срока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба следственного комитета.
Адвокат пообещал доверителям за вознаграждение в три миллиона рублей повлиять на приговор судьи и добиться назначения минимального срока. В июле он был задержан сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области при получении части денежной выплаты. Кроме того, силовики установили, что адвокат хранил по месту жительства боеприпасы для оружия. Ему грозит уголовная ответственность по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «покушение на мошенничество» и «незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». Обвинительное заключение утвердил прокурор округа Евгений Ботвинкин.
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