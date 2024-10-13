Роспотребнадзор объяснил, как избавиться от радиоактивных веществ в грибах

Грибы способны впитывать в себя вредные вещества: радионуклиды (в том числе Цезий-137), соли тяжелых металлов, пестициды. Неправильная обработка грибов может стать причиной серьезного отравления, напомнили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. В ведомстве объяснили, как избежать неприятных последствий употребления грибов в пищу. Так, купленные либо собранные свежие грибы необходимо обработать в максимально короткие сроки.
«Пролежавшие несколько часов в тепле грибы могут стать причиной отравления. Кулинарную обработку грибов обычно проводят отдельно для каждого вида сразу после сортировки и мытья. Ученые советуют отваривать грибы минимум 45 минут, дважды меняя воду. Так можно свести к минимуму уровень радиоактивных веществ, в частности Цезия-137. Только после этого из грибов можно готовить блюда для вашего стола», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Прикамью.
Собирать грибы специалисты ведомства советуют в максимально чистых местах: вдали от дорог, магистралей, населенных пунктов и промышленных предприятий. Нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной или глазурованной керамической посуды — для этого необходимо использовать стальную либо стеклянную.
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