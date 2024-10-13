13 октября 2024

Стало известно, кто зарабатывает больше 110 тысяч рублей в Челябинске. Скрин

В Челябинске специалисты в автосфере зарабатывают больше 110 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В автосфере в Челябинске больше всех зарабатывают автомаляры и шиномонтажники
В автосфере в Челябинске больше всех зарабатывают автомаляры и шиномонтажники Фото:

В Челябинске в третьем квартале 2024 года в автосфере больше всех зарабатывают автомаляры с заработком в 113 тысяч рублей. На втором и третьем месте по заработку в данной сфере — шиномонтажники с зарплатой 102 тысячи рублей в месяц и автомеханики с заработком в 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа» и «Авито Авто».

«Самой высокооплачиваемой профессией в отрасли по результатам третьего квартала 2024 года оказалась специальность автомаляра — работодатели предлагают кандидатам в среднем около 112 тысяч 361 рубль в месяц за полную занятость. Причем вакансий для автомаляров стало больше на 42%. Соискателям стали предлагать на 25% больше, чем в третьем квартале 2023 года», — отметили в пресс-службе.

Также за год на 50% выросли зарплаты у шиномонтажников — до 101 тысячи 700 рублей в месяц. И на 30% увеличилась заработная плата у автомехаников. Данные специалисты в настоящее время зарабатывают 99 тысяч 864 рубля в месяц.

При этом в Челябинске спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 20% за год. В среднем специалисты в автосфере могут рассчитывать на 94 тысячи 465 рублей (+29%) в месяц за полный рабочий день.

В автосфере в Челябинске в третьем квартале 2024 года больше всех зарабатывают автомаляры
В автосфере в Челябинске в третьем квартале 2024 года больше всех зарабатывают автомаляры
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В Челябинске в третьем квартале 2024 года в автосфере больше всех зарабатывают автомаляры с заработком в 113 тысяч рублей. На втором и третьем месте по заработку в данной сфере — шиномонтажники с зарплатой 102 тысячи рублей в месяц и автомеханики с заработком в 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа» и «Авито Авто». «Самой высокооплачиваемой профессией в отрасли по результатам третьего квартала 2024 года оказалась специальность автомаляра — работодатели предлагают кандидатам в среднем около 112 тысяч 361 рубль в месяц за полную занятость. Причем вакансий для автомаляров стало больше на 42%. Соискателям стали предлагать на 25% больше, чем в третьем квартале 2023 года», — отметили в пресс-службе. Также за год на 50% выросли зарплаты у шиномонтажников — до 101 тысячи 700 рублей в месяц. И на 30% увеличилась заработная плата у автомехаников. Данные специалисты в настоящее время зарабатывают 99 тысяч 864 рубля в месяц. При этом в Челябинске спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 20% за год. В среднем специалисты в автосфере могут рассчитывать на 94 тысячи 465 рублей (+29%) в месяц за полный рабочий день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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