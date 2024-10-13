В Челябинске в третьем квартале 2024 года в автосфере больше всех зарабатывают автомаляры с заработком в 113 тысяч рублей. На втором и третьем месте по заработку в данной сфере — шиномонтажники с зарплатой 102 тысячи рублей в месяц и автомеханики с заработком в 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа» и «Авито Авто».
«Самой высокооплачиваемой профессией в отрасли по результатам третьего квартала 2024 года оказалась специальность автомаляра — работодатели предлагают кандидатам в среднем около 112 тысяч 361 рубль в месяц за полную занятость. Причем вакансий для автомаляров стало больше на 42%. Соискателям стали предлагать на 25% больше, чем в третьем квартале 2023 года», — отметили в пресс-службе.
Также за год на 50% выросли зарплаты у шиномонтажников — до 101 тысячи 700 рублей в месяц. И на 30% увеличилась заработная плата у автомехаников. Данные специалисты в настоящее время зарабатывают 99 тысяч 864 рубля в месяц.
При этом в Челябинске спрос работодателей на специалистов в автомобильном обслуживании вырос на 20% за год. В среднем специалисты в автосфере могут рассчитывать на 94 тысячи 465 рублей (+29%) в месяц за полный рабочий день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!