13 октября 2024

Жителей Озерска напугал черный дым на крыше колледжа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последние дни лета. Пермь, крыша, вытяжка, вентиляция, небо, дымоход
На крыше проводились ремонтные работы (архивное фото) Фото:

Жителей города Озерска (Челябинская область) напугал черный дым, который поднимался с крыши технического колледжа. В пресс-службе регионального ГУ МЧС URA.RU сообщили, что повода для беспокойства нет.

«На кадрах очевидцев видно, как над образовательным учреждением поднимаются едкие черные клубы дыма», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на очевидцев. Информация размещена в telegram-канале издания.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщили, что пожара на месте нет. «На кровле ремонтные работы», — пояснили в ведомстве.

Глава Озерска Сергей Гергенрейдер также отрицает информацию о пожаре. «На этих кадрах действительно наш Озерский технический колледж. Но сама новость — ложь. На самом деле, на кровле колледжа велись работы с битумом, отсюда и дым», — написал мэр в официальном telegram-канале.

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Жителей города Озерска (Челябинская область) напугал черный дым, который поднимался с крыши технического колледжа. В пресс-службе регионального ГУ МЧС URA.RU сообщили, что повода для беспокойства нет. «На кадрах очевидцев видно, как над образовательным учреждением поднимаются едкие черные клубы дыма», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на очевидцев. Информация размещена в telegram-канале издания. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщили, что пожара на месте нет. «На кровле ремонтные работы», — пояснили в ведомстве. Глава Озерска Сергей Гергенрейдер также отрицает информацию о пожаре. «На этих кадрах действительно наш Озерский технический колледж. Но сама новость — ложь. На самом деле, на кровле колледжа велись работы с битумом, отсюда и дым», — написал мэр в официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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