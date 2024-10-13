Жителей города Озерска (Челябинская область) напугал черный дым, который поднимался с крыши технического колледжа. В пресс-службе регионального ГУ МЧС URA.RU сообщили, что повода для беспокойства нет.
«На кадрах очевидцев видно, как над образовательным учреждением поднимаются едкие черные клубы дыма», — пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на очевидцев. Информация размещена в telegram-канале издания.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России URA.RU сообщили, что пожара на месте нет. «На кровле ремонтные работы», — пояснили в ведомстве.
Глава Озерска Сергей Гергенрейдер также отрицает информацию о пожаре. «На этих кадрах действительно наш Озерский технический колледж. Но сама новость — ложь. На самом деле, на кровле колледжа велись работы с битумом, отсюда и дым», — написал мэр в официальном telegram-канале.
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