13 октября 2024

В Кургане «ГАЗель» попала в ДТП и повисла на отбойнике на мосту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Газель повисла на отбойнике, люди осматривают повреждения
Газель повисла на отбойнике, люди осматривают повреждения Фото:

«Газель», висящую на отбойнике на Чеховском мосту, сняли курганцы. Видео размещено в соцсетях.

«На Чеховском мосту „ГАЗель“ повисла на отбойнике», — сообщается в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На размещенном видео виден фургон «Газель», врезавшийся в отбойник при въезде на мост. Судя по кадрам, водитель двигался в сторону Заозерного.

Подробности происшествия пока неизвестны. Люди возле «Газели» осматривают масштабы повреждения транспортного средства. О пострадавших не сообщается.

Редакция обратилась за комментариями в городской отдел Госавтоинспекции. Ответ ожидается. 

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«Газель», висящую на отбойнике на Чеховском мосту, сняли курганцы. Видео размещено в соцсетях. «На Чеховском мосту „ГАЗель“ повисла на отбойнике», — сообщается в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На размещенном видео виден фургон «Газель», врезавшийся в отбойник при въезде на мост. Судя по кадрам, водитель двигался в сторону Заозерного. Подробности происшествия пока неизвестны. Люди возле «Газели» осматривают масштабы повреждения транспортного средства. О пострадавших не сообщается. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел Госавтоинспекции. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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