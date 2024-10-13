Газель повисла на отбойнике, люди осматривают повреждения
«Газель», висящую на отбойнике на Чеховском мосту, сняли курганцы. Видео размещено в соцсетях.
«На Чеховском мосту „ГАЗель“ повисла на отбойнике», — сообщается в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». На размещенном видео виден фургон «Газель», врезавшийся в отбойник при въезде на мост. Судя по кадрам, водитель двигался в сторону Заозерного.
Подробности происшествия пока неизвестны. Люди возле «Газели» осматривают масштабы повреждения транспортного средства. О пострадавших не сообщается.
Редакция обратилась за комментариями в городской отдел Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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