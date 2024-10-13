Кухарук вручил награду бывшему первому заместителю, ушедшему в отставку

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с бывшим первым заместителем Алексеем Шипиловым, который покинул пост. Глава региона вручил ему почетный нагрудный знак «За безупречную службу», об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Провел итоговую встречу с Алексеем Викторовичем Шипиловым, который в течение почти девяти лет работал в должности заместителя, первого заместителя Губернатора Югры. За высокий профессионализм и образцовое исполнение должностных обязанностей вручил почетный нагрудный знак Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „За безупречную службу“, — написал Кухарук.
Алексей Шипилов отработал последний день на посту замгубернатора 11 октября. Источники агентства связывают отставку Шипилова с ослаблением его позиций в правительстве
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