Следы крови на потолке напугали жителей челябинской многоэтажки

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Место самоубийства бизнесмена Владимира Михеева в Университетском переулке. Екатеринбург, пятиэтажка, жилой дом
В одной из квартир дома мужчина ударился и погиб (архивное фото) Фото:

Жителей многоэтажки в поселке Локомотивный Челябинской области напугали появившиеся на потолке следы крови. В одной из квартир выше упал мужчина и погиб, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы.

«Тревогу забили жильцы первого этажа одного из домов в поселке Локомотивный. Они обнаружили на потолке потеки пугающего цвета, поднялись на второй этаж. А там, после совместного осмотра выяснили, что источник пятен выше», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Кровавые подтеки по трубе отопления вели к третьему этажу. На стук в дверь проживавший в квартире мужчина не отвечал. Тогда соседи вызвали полицию и спасателей. Попасть в квартиру удалось только с помощью приставной лестницы с улицы. После осмотра жилья полицейские и спасатели обнаружили на полу труп 54-летнего мужчины.

По предварительным данным, погибший получил раны не совместимые с жизнью после падения. Смерть не носит криминальный характер. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Жителей многоэтажки в поселке Локомотивный Челябинской области напугали появившиеся на потолке следы крови. В одной из квартир выше упал мужчина и погиб, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы. «Тревогу забили жильцы первого этажа одного из домов в поселке Локомотивный. Они обнаружили на потолке потеки пугающего цвета, поднялись на второй этаж. А там, после совместного осмотра выяснили, что источник пятен выше», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Кровавые подтеки по трубе отопления вели к третьему этажу. На стук в дверь проживавший в квартире мужчина не отвечал. Тогда соседи вызвали полицию и спасателей. Попасть в квартиру удалось только с помощью приставной лестницы с улицы. После осмотра жилья полицейские и спасатели обнаружили на полу труп 54-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший получил раны не совместимые с жизнью после падения. Смерть не носит криминальный характер. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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