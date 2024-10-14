Следы крови на потолке напугали жителей челябинской многоэтажки

14 октября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В одной из квартир дома мужчина ударился и погиб (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей многоэтажки в поселке Локомотивный Челябинской области напугали появившиеся на потолке следы крови. В одной из квартир выше упал мужчина и погиб, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы. «Тревогу забили жильцы первого этажа одного из домов в поселке Локомотивный. Они обнаружили на потолке потеки пугающего цвета, поднялись на второй этаж. А там, после совместного осмотра выяснили, что источник пятен выше», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Кровавые подтеки по трубе отопления вели к третьему этажу. На стук в дверь проживавший в квартире мужчина не отвечал. Тогда соседи вызвали полицию и спасателей. Попасть в квартиру удалось только с помощью приставной лестницы с улицы. После осмотра жилья полицейские и спасатели обнаружили на полу труп 54-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший получил раны не совместимые с жизнью после падения. Смерть не носит криминальный характер. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей многоэтажки в поселке Локомотивный Челябинской области напугали появившиеся на потолке следы крови. В одной из квартир выше упал мужчина и погиб, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы. «Тревогу забили жильцы первого этажа одного из домов в поселке Локомотивный. Они обнаружили на потолке потеки пугающего цвета, поднялись на второй этаж. А там, после совместного осмотра выяснили, что источник пятен выше», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Кровавые подтеки по трубе отопления вели к третьему этажу. На стук в дверь проживавший в квартире мужчина не отвечал. Тогда соседи вызвали полицию и спасателей. Попасть в квартиру удалось только с помощью приставной лестницы с улицы. После осмотра жилья полицейские и спасатели обнаружили на полу труп 54-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший получил раны не совместимые с жизнью после падения. Смерть не носит криминальный характер. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.