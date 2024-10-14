«РЖД» отменят электричку из Сургута в Нижневартовск

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В ХМАО отменяют поезд Сургут-Нижневартовск-Сургут с 27 октября
В ХМАО отменяют поезд Сургут-Нижневартовск-Сургут с 27 октября Фото:

В ХМАО с 27 октября отменяются пригородные поезда Сургут — Нижневартовск и обратно. Причиной отмены рейса стало снижение спроса на этот маршрут у югорчан.

«На время традиционного снижения пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик — Свердловская пригородная компания, в соответствии с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и „дачный“ сезон. В ХМАО — Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда №7496/№6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги на официальном сайте.

Осенне-зимнее расписание действует с октября по апрель. «РЖД» рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с новыми вариантами маршрутов.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО вместе с железнодорожниками собираются покупать поезда для пригородного маршрута Сургут — Нижневартовск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры сообщил, что с 2025 года электричка будет ходить круглый год

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В ХМАО с 27 октября отменяются пригородные поезда Сургут — Нижневартовск и обратно. Причиной отмены рейса стало снижение спроса на этот маршрут у югорчан. «На время традиционного снижения пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик — Свердловская пригородная компания, в соответствии с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и „дачный“ сезон. В ХМАО — Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда №7496/№6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги на официальном сайте. Осенне-зимнее расписание действует с октября по апрель. «РЖД» рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с новыми вариантами маршрутов. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО вместе с железнодорожниками собираются покупать поезда для пригородного маршрута Сургут — Нижневартовск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры сообщил, что с 2025 года электричка будет ходить круглый год
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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