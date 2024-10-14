«РЖД» отменят электричку из Сургута в Нижневартовск

В ХМАО с 27 октября отменяются пригородные поезда Сургут — Нижневартовск и обратно. Причиной отмены рейса стало снижение спроса на этот маршрут у югорчан.
«На время традиционного снижения пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик — Свердловская пригородная компания, в соответствии с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и „дачный“ сезон. В ХМАО — Югре с 27 октября отменяются пригородные поезда №7496/№6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут», — сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги на официальном сайте.
Осенне-зимнее расписание действует с октября по апрель. «РЖД» рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с новыми вариантами маршрутов.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО вместе с железнодорожниками собираются покупать поезда для пригородного маршрута Сургут — Нижневартовск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры сообщил, что с 2025 года электричка будет ходить круглый год
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!