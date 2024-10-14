УФСБ поймало пермяка, который незаконно делал оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сам собрал оружие и патроны
Мужчина сам собрал оружие и патроны Фото:

В Кунгуре (Пермский край) местный житель занимался незаконным производством оружия и боеприпасов. Его раскрыли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Гражданин в период с 2023 по 2024 год незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к ним в количестве 57 патронов», — сказано в сообщении. На мужчину завели уголовное дело.

Сотрудники краевого УФСБ предъявили пермяку обвинение в совершении преступления. Продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. 

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В Кунгуре (Пермский край) местный житель занимался незаконным производством оружия и боеприпасов. Его раскрыли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Гражданин в период с 2023 по 2024 год незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к ним в количестве 57 патронов», — сказано в сообщении. На мужчину завели уголовное дело. Сотрудники краевого УФСБ предъявили пермяку обвинение в совершении преступления. Продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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