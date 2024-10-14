УФСБ поймало пермяка, который незаконно делал оружие

В Кунгуре (Пермский край) местный житель занимался незаконным производством оружия и боеприпасов. Его раскрыли сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Гражданин в период с 2023 по 2024 год незаконно изготовил нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к ним в количестве 57 патронов», — сказано в сообщении. На мужчину завели уголовное дело.
Сотрудники краевого УФСБ предъявили пермяку обвинение в совершении преступления. Продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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