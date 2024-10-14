Пермский край накроет туман и ночные заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителей просят быть осторожнее на дорогах
Водителей просят быть осторожнее на дорогах Фото:

Во вторник, 15 октября, в Пермском крае местами ожидается туман и изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС 15 октября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью и утром местами по краю прогнозируется туман, изморозь», — сказано в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходам осторожнее переходить проезжую часть. Ранее синоптики рассказали, что в ночь с 14 на 15 октября в Прикамье температура воздуха опустится до -14 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во вторник, 15 октября, в Пермском крае местами ожидается туман и изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС. «По данным Пермского ЦГМС 15 октября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью и утром местами по краю прогнозируется туман, изморозь», — сказано в сообщении. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходам осторожнее переходить проезжую часть. Ранее синоптики рассказали, что в ночь с 14 на 15 октября в Прикамье температура воздуха опустится до -14 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...