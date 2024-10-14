Пермский край накроет туман и ночные заморозки

Во вторник, 15 октября, в Пермском крае местами ожидается туман и изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
«По данным Пермского ЦГМС 15 октября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью и утром местами по краю прогнозируется туман, изморозь», — сказано в сообщении.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходам осторожнее переходить проезжую часть. Ранее синоптики рассказали, что в ночь с 14 на 15 октября в Прикамье температура воздуха опустится до -14 градусов.
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