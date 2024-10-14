Челябинский губернатор Текслер уволил своего заместителя

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Анатолия Векшина. Распоряжение об увольнении Текслер подписал 14 октября.
«Освободить Векшина Анатолия Андреевича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 октября 2024 года по инициативе работника. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Векшин работал в команде Текслера с 2019 года, курируя внутреннюю политику региона. Также он входил в региональное руководство «Единой России», входя в президиум реготделения и являясь замом его секретаря.
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