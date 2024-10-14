Челябинский губернатор Текслер уволил своего заместителя

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Анатолий Векшин был давным соратником Алексея Текслера
Анатолий Векшин был давным соратником Алексея Текслера Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Анатолия Векшина. Распоряжение об увольнении Текслер подписал 14 октября.

«Освободить Векшина Анатолия Андреевича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 октября 2024 года по инициативе работника. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Векшин работал в команде Текслера с 2019 года, курируя внутреннюю политику региона. Также он входил в региональное руководство «Единой России», входя в президиум реготделения и являясь замом его секретаря.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Анатолия Векшина. Распоряжение об увольнении Текслер подписал 14 октября. «Освободить Векшина Анатолия Андреевича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 октября 2024 года по инициативе работника. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Векшин работал в команде Текслера с 2019 года, курируя внутреннюю политику региона. Также он входил в региональное руководство «Единой России», входя в президиум реготделения и являясь замом его секретаря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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